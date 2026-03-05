Рейтинг@Mail.ru
В России подсчитали стоимость букетов к 8 марта - РИА Новости, 05.03.2026
10:47 05.03.2026
В России подсчитали стоимость букетов к 8 марта
В России подсчитали стоимость букетов к 8 марта - РИА Новости, 05.03.2026
В России подсчитали стоимость букетов к 8 марта
Медианная стоимость букета цветов в преддверии Международного женского дня подросла в России в годовом выражении всего на 3% и составляет 4105 рублей,... РИА Новости, 05.03.2026
2026
россия, москва, международный женский день
Россия, Москва, Международный женский день
В России подсчитали стоимость букетов к 8 марта

РИА Новости: средняя стоимость букетов к 8 марта составляет 4105 рублей

Девушка с тюльпанами. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Медианная стоимость букета цветов в преддверии Международного женского дня подросла в России в годовом выражении всего на 3% и составляет 4105 рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики "Чек Индекса" компании "Платформа ОФД".
"Букет цветов – "медианный чек" 4105 рублей, на 3% выше уровня прошлого года. Число покупок снизилось год к году на 7%", - показал анализ данных продаж с 1 по 4 марта этого и прошлого года.
Для сравнения, в Москве цена букета снизилась по сравнению с прошлым годом на 2%, до 4570 рублей. А число покупок снизилось год к году на 3%.
Вследствие высокой ценовой базы прошлого года, крепкого рубля, наличия достаточного конкурентного предложения, в том числе роста объема продукции из отечественных теплиц, в этом году цена на цветы практически не отличается от прошлогоднего уровня, поясняют авторы исследования. А по ряду цветов даже ниже показателей 2025 года.
При этом расходы на цветы выше на региональном рынке, а в столице из-за высокой конкуренции и возросшего влияния онлайн-продаж наблюдается снижение выручки цветочных магазинов.
В связи с высоким ценовым уровнем разных категорий цветов продолжается изменение структуры продаж в сторону более доступных вариантов, заключается в исследовании.
РоссияМоскваМеждународный женский день
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
