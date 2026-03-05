https://ria.ru/20260305/buket-2078675383.html
В России подсчитали стоимость букетов к 8 марта
В России подсчитали стоимость букетов к 8 марта - РИА Новости, 05.03.2026
В России подсчитали стоимость букетов к 8 марта
Медианная стоимость букета цветов в преддверии Международного женского дня подросла в России в годовом выражении всего на 3% и составляет 4105 рублей,... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T10:47:00+03:00
2026-03-05T10:47:00+03:00
2026-03-05T10:47:00+03:00
россия
москва
международный женский день
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/08/1600367314_0:146:3072:1874_1920x0_80_0_0_35ec0b206478e6ea7eb2575d9053c9a9.jpg
https://ria.ru/20260305/otkrytki-na-8-marta-2078588224.html
https://ria.ru/20260305/zhenschiny-2078620479.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/08/1600367314_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7044cb2a561288833ae1bc36ced57c5f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, международный женский день
Россия, Москва, Международный женский день
В России подсчитали стоимость букетов к 8 марта
РИА Новости: средняя стоимость букетов к 8 марта составляет 4105 рублей
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Медианная стоимость букета цветов в преддверии Международного женского дня подросла в России в годовом выражении всего на 3% и составляет 4105 рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики "Чек Индекса" компании "Платформа ОФД".
"Букет цветов – "медианный чек" 4105 рублей, на 3% выше уровня прошлого года. Число покупок снизилось год к году на 7%", - показал анализ данных продаж с 1 по 4 марта этого и прошлого года.
Для сравнения, в Москве
цена букета снизилась по сравнению с прошлым годом на 2%, до 4570 рублей. А число покупок снизилось год к году на 3%.
Вследствие высокой ценовой базы прошлого года, крепкого рубля, наличия достаточного конкурентного предложения, в том числе роста объема продукции из отечественных теплиц, в этом году цена на цветы практически не отличается от прошлогоднего уровня, поясняют авторы исследования. А по ряду цветов даже ниже показателей 2025 года.
При этом расходы на цветы выше на региональном рынке, а в столице из-за высокой конкуренции и возросшего влияния онлайн-продаж наблюдается снижение выручки цветочных магазинов.
В связи с высоким ценовым уровнем разных категорий цветов продолжается изменение структуры продаж в сторону более доступных вариантов, заключается в исследовании.