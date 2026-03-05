Рейтинг@Mail.ru
В Будапеште призывают венгров не дать Зеленскому "смеяться последним" - РИА Новости, 05.03.2026
17:57 05.03.2026
В Будапеште призывают венгров не дать Зеленскому "смеяться последним"
В Будапеште призывают венгров не дать Зеленскому "смеяться последним" - РИА Новости, 05.03.2026
В Будапеште призывают венгров не дать Зеленскому "смеяться последним"
Новая серия плакатов с изображением Владимира Зеленского и подписью "Не позволим, чтобы Зеленский смеялся последним" появилась на улицах Будапешта, передает... РИА Новости, 05.03.2026
в мире
украина
венгрия
будапешт
петер сийярто
виктор орбан
владимир зеленский
евросоюз
украина
венгрия
будапешт
в мире, украина, венгрия, будапешт, петер сийярто, виктор орбан, владимир зеленский, евросоюз, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Венгрия, Будапешт, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Евросоюз, Мирный план США по Украине
В Будапеште призывают венгров не дать Зеленскому "смеяться последним"

РИА Новости: на улицах Будапешта появились плакаты против Зеленского

БУДАПЕШТ, 5 мар - РИА Новости. Новая серия плакатов с изображением Владимира Зеленского и подписью "Не позволим, чтобы Зеленский смеялся последним" появилась на улицах Будапешта, передает корреспондент РИА Новости.
Плакаты, на которых изображено крупным планом лицо улыбающегося Зеленского, посвящены национальной петиции против финансирования Украины. С марта ее анкеты стали доступны для заполнения онлайн.
Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на правительственном брифинге в четверг в ответ на вопрос венгерских СМИ заявил, что "не считает плакаты преувеличением", поскольку "венгерскую нацию на Украине лишают основных прав", Зеленский "перекрыл нефтепровод "Дружба", имеющий решающее значение для энергетической безопасности Венгрии, а теперь открыто заявляет о своих планах сменить правительство Венгрии".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил в конце января о начале национальной петиции против финансирования Украины. Впервые о ее запуске он сказал после того, как Брюссель заявил о планах выделить Украине 90 миллиардов евро и 800 миллиардов долларов за счет стран-членов ЕС. МИД Украины вызвал посла Венгрии в Киеве и выразил протест против проведения такой петиции. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто обвинил Украину во вмешательстве во внутренние дела Венгрии.
Венгрия силой заставит Киев возобновить поставки по "Дружбе", заявил Орбан
