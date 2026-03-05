https://ria.ru/20260305/britaniya-2078814649.html
Британия направит в Катар дополнительные четыре истребителя, заявил Стармер
Британия направит в Катар дополнительные четыре истребителя, заявил Стармер - РИА Новости, 05.03.2026
Британия направит в Катар дополнительные четыре истребителя, заявил Стармер
Великобритания направляет в Катар четыре дополнительных истребителя Typhoon на фоне эскалации вокруг Ирана, заявил британский премьер-министр Кир Стармер. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T17:19:00+03:00
2026-03-05T17:19:00+03:00
2026-03-05T17:19:00+03:00
в мире
катар
иран
великобритания
кир стармер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1a/1880577146_0:0:3510:1975_1920x0_80_0_0_aa2efd539247eee293ba9322b0ead04f.jpg
https://ria.ru/20260305/britanija-2078777072.html
катар
иран
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1a/1880576532_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f9b4bfccc871b60071a9e6b3e95f5538.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, катар, иран, великобритания, кир стармер
В мире, Катар, Иран, Великобритания, Кир Стармер
Британия направит в Катар дополнительные четыре истребителя, заявил Стармер
Стармер: Британия отправит в Катар четыре дополнительных истребителя Typhoon