Рейтинг@Mail.ru
Британия направит в Катар дополнительные четыре истребителя, заявил Стармер - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:19 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/britaniya-2078814649.html
Британия направит в Катар дополнительные четыре истребителя, заявил Стармер
Британия направит в Катар дополнительные четыре истребителя, заявил Стармер - РИА Новости, 05.03.2026
Британия направит в Катар дополнительные четыре истребителя, заявил Стармер
Великобритания направляет в Катар четыре дополнительных истребителя Typhoon на фоне эскалации вокруг Ирана, заявил британский премьер-министр Кир Стармер. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T17:19:00+03:00
2026-03-05T17:19:00+03:00
в мире
катар
иран
великобритания
кир стармер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1a/1880577146_0:0:3510:1975_1920x0_80_0_0_aa2efd539247eee293ba9322b0ead04f.jpg
https://ria.ru/20260305/britanija-2078777072.html
катар
иран
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1a/1880576532_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f9b4bfccc871b60071a9e6b3e95f5538.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, катар, иран, великобритания, кир стармер
В мире, Катар, Иран, Великобритания, Кир Стармер
Британия направит в Катар дополнительные четыре истребителя, заявил Стармер

Стармер: Британия отправит в Катар четыре дополнительных истребителя Typhoon

© Фото : UK MOD © Crown copyright 2022Истребители "Тайфун" Королевских ВВС Великобритании
Истребители Тайфун Королевских ВВС Великобритании - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© Фото : UK MOD © Crown copyright 2022
Истребители "Тайфун" Королевских ВВС Великобритании. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 5 мар - РИА Новости. Великобритания направляет в Катар четыре дополнительных истребителя Typhoon на фоне эскалации вокруг Ирана, заявил британский премьер-министр Кир Стармер.
"Мы отвечаем на запросы о помощи от наших союзников в регионе. Сегодня я могу объявить, что мы направляем четыре дополнительных самолета Typhoon для нашей эскадрильи в Катаре, которые усилят наши оборонительные операций в Катаре и по всему региону", - сказал Стармер в телевизионном обращении по поводу кризиса вокруг Ирана.
Британские военные - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Британия направила на Ближний Восток специалистов по борьбе с дронами
Вчера, 15:44
 
В миреКатарИранВеликобританияКир Стармер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала