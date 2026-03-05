Рейтинг@Mail.ru
Британия направила на Ближний Восток специалистов по борьбе с дронами - РИА Новости, 05.03.2026
15:44 05.03.2026
Британия направила на Ближний Восток специалистов по борьбе с дронами
Британия направила на Ближний Восток специалистов по борьбе с дронами - РИА Новости, 05.03.2026
Британия направила на Ближний Восток специалистов по борьбе с дронами
Великобритания на фоне эскалации вокруг Ирана направила на Ближний Восток элитных специалистов по борьбе с дронами с опытом работы на Украине, сообщает газета... РИА Новости, 05.03.2026
в мире, ближний восток, украина, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ближний Восток, Украина, Военная операция США и Израиля против Ирана
Британия направила на Ближний Восток специалистов по борьбе с дронами

Telegraph: Британия направила на Ближний Восток специалистов по борьбе с дронами

Британские военные
Британские военные
© Фото : Corporal Andrew Morris (RAF)
Британские военные. Архивное фото
ЛОНДОН, 5 мар - РИА Новости. Великобритания на фоне эскалации вокруг Ирана направила на Ближний Восток элитных специалистов по борьбе с дронами с опытом работы на Украине, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники.
"Великобритания направила на Ближний Восток элитных специалистов по борьбе с беспилотниками", - пишет газета.
Франция разрешила США использовать свои военные базы на Ближнем Востоке
Вчера, 14:20
Франция разрешила США использовать свои военные базы на Ближнем Востоке
Вчера, 14:20
Как сообщается, специалисты были направлены по просьбе нескольких стран региона.
По информации издания, среди направленных на Ближний Восток специалистов – военнослужащие 12-го полка Королевской артиллерии, главного подразделения британских ВС по борьбе с беспилотниками. Одна группа специалистов уже прибыла в регион, другая прибывает в четверг.
"Первая группа - это британцы, у которых есть опыт работы на Украине и с украинцами, и они смогут дать квалифицированную консультацию, в частности, о том, как использовать систему обнаружения, предупреждения и наведения на цель", - заявил газете источник.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Захарова оценила готовность Зеленского направить в Иран экспертов по БПЛА
4 марта, 08:55
Захарова оценила готовность Зеленского направить в Иран экспертов по БПЛА
4 марта, 08:55
 
