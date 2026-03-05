https://ria.ru/20260305/britanija-2078777072.html
Британия направила на Ближний Восток специалистов по борьбе с дронами
Великобритания на фоне эскалации вокруг Ирана направила на Ближний Восток элитных специалистов по борьбе с дронами с опытом работы на Украине, сообщает газета... РИА Новости, 05.03.2026
в мире
Telegraph: Британия направила на Ближний Восток специалистов по борьбе с дронами