В Горловке украинский БПЛА попал в автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи получил повреждения в Горловке в ДНР в результате атаки ВСУ, сообщил мэр Иван Приходько. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T21:28:00+03:00
горловка
донецкая народная республика
калининский район
иван приходько
вооруженные силы украины
происшествия
горловка
донецкая народная республика
калининский район
Горловка, Донецкая Народная Республика, Калининский район, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Приходько: в Горловке автомобиль скорой помощи поврежден в результате атаки ВСУ