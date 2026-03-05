Рейтинг@Mail.ru
В Горловке украинский БПЛА попал в автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 05.03.2026
21:28 05.03.2026
В Горловке украинский БПЛА попал в автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи получил повреждения в Горловке в ДНР в результате атаки ВСУ, сообщил мэр Иван Приходько. РИА Новости, 05.03.2026
горловка, донецкая народная республика, калининский район, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Калининский район, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Горловке украинский БПЛА попал в автомобиль скорой помощи

Приходько: в Горловке автомобиль скорой помощи поврежден в результате атаки ВСУ

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Автомобиль скорой помощи получил повреждения в Горловке в ДНР в результате атаки ВСУ, сообщил мэр Иван Приходько.
"В результате атаки дрона украинских террористов в Калининском районе Горловки повреждён автомобиль скорой медицинской помощи", – написал он в Telegram-канале.
ГорловкаДонецкая Народная РеспубликаКалининский районИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
