Рейтинг@Mail.ru
Главы Минобороны Турции и Азербайджана обсудили инцидент с иранскими БПЛА - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:05 05.03.2026 (обновлено: 20:43 05.03.2026)
https://ria.ru/20260305/bpla-2078853100.html
Главы Минобороны Турции и Азербайджана обсудили инцидент с иранскими БПЛА
Главы Минобороны Турции и Азербайджана обсудили инцидент с иранскими БПЛА - РИА Новости, 05.03.2026
Главы Минобороны Турции и Азербайджана обсудили инцидент с иранскими БПЛА
Министры обороны Турции и Азербайджана Яшар Гюлер и Закир Гасанов обсудили инцидент с иранскими БПЛА на территории Нахичеванской Автономной Республики, сообщает РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T20:05:00+03:00
2026-03-05T20:43:00+03:00
в мире
азербайджан
турция
иран
военная операция сша и израиля против ирана
яшар гюлер
закир гасанов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078687940_0:0:1077:605_1920x0_80_0_0_53ba4282cc4decde10893a017f4dbb3f.jpg
https://ria.ru/20260305/aliev-2078768876.html
азербайджан
турция
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078687940_0:0:1077:807_1920x0_80_0_0_8c730903cd2c2550758ede7a315739e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, азербайджан, турция, иран, военная операция сша и израиля против ирана, яшар гюлер, закир гасанов
В мире, Азербайджан, Турция, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, Яшар Гюлер, Закир Гасанов
Главы Минобороны Турции и Азербайджана обсудили инцидент с иранскими БПЛА

Гюлер и Гасанов обсудили инцидент с иранскими дронами в Нахичевани

© Кадр видео из соцсетейВзрыв в аэропорту Нахичевани
Взрыв в аэропорту Нахичевани - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© Кадр видео из соцсетей
Взрыв в аэропорту Нахичевани
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАКУ, 5 мар — РИА Новости. Министры обороны Турции и Азербайджана Яшар Гюлер и Закир Гасанов обсудили инцидент с иранскими БПЛА на территории Нахичеванской Автономной Республики, сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.
Ранее в четверг МИД Азербайджана сообщил, что с территории Ирана по Нахичеванской Автономной Республике были осуществлены атаки дронов, четыре человека пострадали.
"Министр нацобороны Турции Яшар Гюлер позвонил министру обороны Азербайджана Закиру Гасанову. Стороны обсудили атаки беспилотников на международный аэропорт Нахичевани и другую гражданскую инфраструктуру, совершенные с территории Ирана. Также министры обменялись мнениями о двусторонних отношениях, ситуации в регионе и вопросах безопасности", — говорится в сообщении.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев проводит заседание Совета безопасности страны в связи с атакой БПЛА на Нахичевань - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Алиев поручил армии Азербайджана принять ответные меры после атаки Ирана
Вчера, 15:27
 
В миреАзербайджанТурцияИранВоенная операция США и Израиля против ИранаЯшар ГюлерЗакир Гасанов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала