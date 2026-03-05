https://ria.ru/20260305/bpla-2078853100.html
Главы Минобороны Турции и Азербайджана обсудили инцидент с иранскими БПЛА
Главы Минобороны Турции и Азербайджана обсудили инцидент с иранскими БПЛА - РИА Новости, 05.03.2026
Главы Минобороны Турции и Азербайджана обсудили инцидент с иранскими БПЛА
Министры обороны Турции и Азербайджана Яшар Гюлер и Закир Гасанов обсудили инцидент с иранскими БПЛА на территории Нахичеванской Автономной Республики, сообщает РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T20:05:00+03:00
2026-03-05T20:05:00+03:00
2026-03-05T20:43:00+03:00
в мире
азербайджан
турция
иран
военная операция сша и израиля против ирана
яшар гюлер
закир гасанов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078687940_0:0:1077:605_1920x0_80_0_0_53ba4282cc4decde10893a017f4dbb3f.jpg
https://ria.ru/20260305/aliev-2078768876.html
азербайджан
турция
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078687940_0:0:1077:807_1920x0_80_0_0_8c730903cd2c2550758ede7a315739e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, азербайджан, турция, иран, военная операция сша и израиля против ирана, яшар гюлер, закир гасанов
В мире, Азербайджан, Турция, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, Яшар Гюлер, Закир Гасанов
Главы Минобороны Турции и Азербайджана обсудили инцидент с иранскими БПЛА
Гюлер и Гасанов обсудили инцидент с иранскими дронами в Нахичевани