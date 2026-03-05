https://ria.ru/20260305/bpl-2078650929.html
Бойцы "Севера" уничтожили сеть складов с боеприпасами ВСУ под Харьковом
2026-03-05T09:03:00+03:00
2026-03-05T09:03:00+03:00
2026-03-05T09:03:00+03:00
харьковская область
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 5 мар - РИА Новости. Специалисты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили в феврале сеть складов с боекомплектом и горючим ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник огневого поражения 11-го армейского корпуса с позывным "Карта".
"За февраль силы беспилотных систем группировки войск "Север" уничтожили 86 полевых пунктов хранения горюче-смазочных материалов, пропитания и боекомплекта ВСУ
в Харьковской области", – сообщил собеседник агентства.
Он сообщил, что расчёты использовали ударные FPV-дроны и квадрокоптеры. По словам "Карты", помимо полевых мест хранения расчеты БПЛА группировки уничтожили 22 автомобиля и 5 квадроциклов, задействованных в доставке грузов и ротации ВСУ.
"Точное уничтожение позволило нарушить логистику противника, лишить его необходимых ресурсов для поддержания боеспособности украинских формирований на Харьковском направлении, создавая условия для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений группировки войск "Север", - уточнил начальник огневого поражения.