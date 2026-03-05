Бойцы "Севера" уничтожили сеть складов с боеприпасами ВСУ под Харьковом

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 5 мар - РИА Новости. Специалисты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили в феврале сеть складов с боекомплектом и горючим ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник огневого поражения 11-го армейского корпуса с позывным "Карта".

"За февраль силы беспилотных систем группировки войск "Север" уничтожили 86 полевых пунктов хранения горюче-смазочных материалов, пропитания и боекомплекта ВСУ в Харьковской области", – сообщил собеседник агентства.

Он сообщил, что расчёты использовали ударные FPV-дроны и квадрокоптеры. По словам "Карты", помимо полевых мест хранения расчеты БПЛА группировки уничтожили 22 автомобиля и 5 квадроциклов, задействованных в доставке грузов и ротации ВСУ.