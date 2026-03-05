Рейтинг@Mail.ru
15:19 05.03.2026 (обновлено: 23:03 05.03.2026)
Дронов сообщил, что ремонты новгородских больниц продолжатся
великий новгород, новгородская область, александр дронов
Великий Новгород, Новгородская область, Александр Дронов
Дронов сообщил, что ремонты новгородских больниц продолжатся

Дронов сообщил, что капитальные ремонты новгородских больниц продолжатся

© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской областиАлександр Дронов
Александр Дронов - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской области
Александр Дронов. Архивное фото
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 мар - РИА Новости. Губернатор Новгородской области Александр Дронов рассказал, что капитальные ремонты больниц продолжатся, как и установка новых фельдшерско-акушерских пунктов, начнется строительство Единого центра кардиологической службы в Великом Новгороде.
"Будут проведены капитальные ремонты в Мошенском филиале Боровичской ЦРБ и ЦГКБ Великого Новгорода. По проекту "Модернизация первичного звена здравоохранения Новгородской области" в 2026 году мы установим шесть новых фельдшерско-акушерских пунктов в Солецком, Боровичском и Холмском округах. В этом году приступим к работам по строительству Единого центра кардиологической службы в Великом Новгороде", - сказал Дронов во время ежегодного послания.
Он также добавил, что в этом году для ЦГКБ Великого Новгорода, Поддорской, Крестецкой, Маловишерской ЦРБ, областного кожно-венерологического диспансера будет приобретено новое оборудование. Кроме того, будут закуплены флюорограф и маммограф в Демянскую ЦРБ, обновлено стоматологическое оборудование в Чудовской, Новгородской, Маловишерской, Поддорской ЦРБ.
Есть положительная тенденция, по словам Дронова, и в решении кадрового вопроса: в 2026 году должны начать работу 22 ординатора, завершивших обучение по целевым договорам в Новгородском университете, и 60 ординаторов второго года обучения. По направлению подготовки "специалитет" по целевым договорам планируется выпуск 54 врачей. Кроме того, Новгородская область продолжает привлекать врачей и средний медперсонал из других регионов, предлагая им единовременные и ежемесячные выплаты по программам "Земский доктор" и другим. За 2025 год из других регионов прибыли 254 медработника.
 
