Дронов сообщил, что ремонты новгородских больниц продолжатся

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 мар - РИА Новости. Губернатор Новгородской области Александр Дронов рассказал, что капитальные ремонты больниц продолжатся, как и установка новых фельдшерско-акушерских пунктов, начнется строительство Единого центра кардиологической службы в Великом Новгороде.

"Будут проведены капитальные ремонты в Мошенском филиале Боровичской ЦРБ и ЦГКБ Великого Новгорода. По проекту "Модернизация первичного звена здравоохранения Новгородской области" в 2026 году мы установим шесть новых фельдшерско-акушерских пунктов в Солецком, Боровичском и Холмском округах. В этом году приступим к работам по строительству Единого центра кардиологической службы в Великом Новгороде", - сказал Дронов во время ежегодного послания.

Он также добавил, что в этом году для ЦГКБ Великого Новгорода, Поддорской, Крестецкой, Маловишерской ЦРБ, областного кожно-венерологического диспансера будет приобретено новое оборудование. Кроме того, будут закуплены флюорограф и маммограф в Демянскую ЦРБ, обновлено стоматологическое оборудование в Чудовской, Новгородской, Маловишерской, Поддорской ЦРБ.