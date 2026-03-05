https://ria.ru/20260305/bolnitsy-2078766203.html
Дронов сообщил, что ремонты новгородских больниц продолжатся
05.03.2026
Дронов сообщил, что ремонты новгородских больниц продолжатся
Губернатор Новгородской области Александр Дронов рассказал, что капитальные ремонты больниц продолжатся, как и установка новых фельдшерско-акушерских пунктов
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 мар - РИА Новости. Губернатор Новгородской области Александр Дронов рассказал, что капитальные ремонты больниц продолжатся, как и установка новых фельдшерско-акушерских пунктов, начнется строительство Единого центра кардиологической службы в Великом Новгороде.
"Будут проведены капитальные ремонты в Мошенском филиале Боровичской ЦРБ и ЦГКБ Великого Новгорода. По проекту "Модернизация первичного звена здравоохранения Новгородской области" в 2026 году мы установим шесть новых фельдшерско-акушерских пунктов в Солецком, Боровичском и Холмском округах. В этом году приступим к работам по строительству Единого центра кардиологической службы в Великом Новгороде", - сказал Дронов во время ежегодного послания.
Он также добавил, что в этом году для ЦГКБ Великого Новгорода, Поддорской, Крестецкой, Маловишерской ЦРБ, областного кожно-венерологического диспансера будет приобретено новое оборудование. Кроме того, будут закуплены флюорограф и маммограф в Демянскую ЦРБ, обновлено стоматологическое оборудование в Чудовской, Новгородской, Маловишерской, Поддорской ЦРБ.
Есть положительная тенденция, по словам Дронова, и в решении кадрового вопроса: в 2026 году должны начать работу 22 ординатора, завершивших обучение по целевым договорам в Новгородском университете, и 60 ординаторов второго года обучения. По направлению подготовки "специалитет" по целевым договорам планируется выпуск 54 врачей. Кроме того, Новгородская область продолжает привлекать врачей и средний медперсонал из других регионов, предлагая им единовременные и ежемесячные выплаты по программам "Земский доктор" и другим. За 2025 год из других регионов прибыли 254 медработника.