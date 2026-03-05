Рейтинг@Mail.ru
Посол КНР назвал продолжение безвизового режима с Россией естественным
14:09 05.03.2026
Посол КНР назвал продолжение безвизового режима с Россией естественным
Продолжение действия взаимного безвизового режима между Россией и Китаем было бы вполне естественно, заявил в четверг российским журналистам посол Китая в РФ...
https://ria.ru/20260121/bezviz-2069355707.html
Посол КНР назвал продолжение безвизового режима с Россией естественным

Чжан Ханьхуэй назвал продолжение безвизового режима между РФ и КНР естественным

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 5 мар – РИА Новости. Продолжение действия взаимного безвизового режима между Россией и Китаем было бы вполне естественно, заявил в четверг российским журналистам посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй на полях открывшейся в Пекине ежегодной парламентской сессии.
«
"Это вполне естественно", - заявил Чжан Ханьхуэй на вопрос РИА Новости о том, продолжат ли Китай и Россия, по его мнению, реализовывать политику взаимного безвизового режима после сентября.
Китай с 15 сентября 2025 года ввел на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян, обладателей общегражданских заграничных паспортов. В декабре президент России Владимир Путин подписал указ, по которому на основе принципа взаимности до 14 сентября 2026 года граждане КНР смогут приезжать в РФ на срок до 30 дней без виз.
Ранее посол РФ в КНР Игорь Моргулов заявил в интервью РИА Новости, что после введения безвизового режима для граждан РФ число россиян, посещающих Китай, увеличилось на 40%.
Четвертая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине в четверг, она продлится до 12 марта.
