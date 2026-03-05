https://ria.ru/20260305/beyrut-2078879603.html
На юге Бейрута прогремел мощный взрыв
Мощный взрыв произошел в районе Харет-Хрейк в южном пригороде Бейрута, после чего в небо поднялся густой черный столб дыма, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T23:55:00+03:00
2026-03-05T23:55:00+03:00
2026-03-05T23:59:00+03:00
в мире
бейрут
военная операция сша и израиля против ирана
бейрут
в мире, бейрут, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Бейрут, Военная операция США и Израиля против Ирана
