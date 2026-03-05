Рейтинг@Mail.ru
На юге Бейрута прогремел мощный взрыв
23:55 05.03.2026
На юге Бейрута прогремел мощный взрыв
Мощный взрыв произошел в районе Харет-Хрейк в южном пригороде Бейрута, после чего в небо поднялся густой черный столб дыма, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.03.2026
РИА Новости: на юге Бейрута в районе Харет-Хрейк прогремел мощный взрыв

Последствия израильского удара по южному пригороду Бейрута Дахии
Последствия израильского удара по южному пригороду Бейрута Дахии. Архивное фото
БЕЙРУТ, 5 мар - РИА Новости. Мощный взрыв произошел в районе Харет-Хрейк в южном пригороде Бейрута, после чего в небо поднялся густой черный столб дыма, передает корреспондент РИА Новости.
Перед взрывом был слышен продет боевых самолетов на низкой высоте, после чего произошел мощный взрыв.
В данный момент в небе над ливанской столицей слышна работа беспилотников.
