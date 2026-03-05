https://ria.ru/20260305/beyrut-2078808408.html
Тысячи людей спешно покидают пригород Бейрута после угрозы Израиля
Тысячи людей спешно покидают пригород Бейрута после угрозы Израиля - РИА Новости, 05.03.2026
Тысячи людей спешно покидают пригород Бейрута после угрозы Израиля
Тысячи людей покидают южный пригород Бейрута после объявления со стороны Израиля о намерении нанести массированные удары практически по всем районам, передает... РИА Новости, 05.03.2026
бейрут
израиль
БЕЙРУТ, 5 мар - РИА Новости. Тысячи людей покидают южный пригород Бейрута после объявления со стороны Израиля о намерении нанести массированные удары практически по всем районам, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в четверг Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) анонсировала массированные удары по южным пригородам ливанской столицы, населенным преимущественно шиитами.
Тысячи машин скопились на выезде из пригорода, основные трассы блокированы. Сотрудники муниципалитета и военные пытаются оказать содействие в решении проблемы транспортного коллапса.
На фоне угроз со стороны израильской армии было отменено в последнюю минуту мероприятие для прессы внутри южного пригорода.
В разных районах слышны автоматные очереди, стреляют чтобы предупредить людей об опасности и необходимости в спешке покинуть свои дома.