ЦАХАЛ заявила о серии ударов по командным центрам "Хезболлы" в Бейруте
ЦАХАЛ заявила о серии ударов по командным центрам "Хезболлы" в Бейруте - РИА Новости, 05.03.2026
ЦАХАЛ заявила о серии ударов по командным центрам "Хезболлы" в Бейруте
Армия обороны Израиля заявила о серии ударов по командным центрам "Хезболлах" в Бейруте, один из них использовался воздушными силами движения. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T08:22:00+03:00
2026-03-05T08:22:00+03:00
2026-03-05T09:30:00+03:00
в мире
бейрут
израиль
хезболла
военная операция сша и израиля против ирана
бейрут
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Удар Израиля по командному центру движения "Хезболлах"
Израиль показал попадание в командный центр движения "Хезболлах" и наносит удары по Тегерану. Иран запустил 19-ую волну ракет и БПЛА по "амрикано-сионистским объектам".
ЦАХАЛ заявила о серии ударов по командным центрам "Хезболлы" в Бейруте
Армия Израиля заявила о серии ударов по командным центрам "Хезболлы" в Бейруте