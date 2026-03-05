Рейтинг@Mail.ru
08:22 05.03.2026 (обновлено: 09:30 05.03.2026)
ЦАХАЛ заявила о серии ударов по командным центрам "Хезболлы" в Бейруте
Армия обороны Израиля заявила о серии ударов по командным центрам "Хезболлах" в Бейруте, один из них использовался воздушными силами движения.
Удар Израиля по командному центру движения "Хезболлах"
Израиль показал попадание в командный центр движения "Хезболлах" и наносит удары по Тегерану. Иран запустил 19-ую волну ракет и БПЛА по "амрикано-сионистским объектам".
в мире, бейрут, израиль, хезболла, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Бейрут, Израиль, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля заявила о серии ударов по командным центрам "Хезболлах" в Бейруте, один из них использовался воздушными силами движения.
"Недавно ВВС Израиля завершили серию разведывательных ударов по нескольким командным центрам... "Хезболлы" в Бейруте. Среди целей был командный центр, используемый воздушным подразделением "Хезболлы", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
У Трампа осталась последняя надежда на победу над Ираном
В миреБейрутИзраильХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
