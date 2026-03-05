Врач объяснила, почему люди чаще страдают от бессонницы в марте

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Биологические часы организма после зимы перестраиваются, а временные трудности с адаптацией к новым условиям могут проявляться в виде нарушений сна, рассказала врач, клинический фармаколог, эксперт компании EGENY Татьяна Молостова.

"Сон человека подчиняется циркадным ритмам, которые синхронизируются со сменой дня и ночи, а также времен года. Когда на сетчатку не воздействует дневной свет, в мозге снижается секреция серотонина - гормона счастья, отвечающего за активность и мотивацию. Одновременно увеличивается выработка мелатонина - гормона сна. После зимы биологические часы организма перестраиваются, а временные трудности с адаптацией к новым условиям могут проявляться в виде нарушений сна", - сказала Молостова в беседе с интернет-порталом "Газета.ru"

Молостова отметила, что зимой, когда световых часов меньше, уровень мелатонина остается повышенным и в дневное время, что создает состояние постоянной сонливости и апатии. При наступлении весны длительность светового дня увеличивается, что может привести к смещению биологических часов. Нарушения сна в конце зимы - это не миф, а физиологическая реальность, связанная с гормональной перестройкой организма из-за недостатка света. В большинстве случаев это адаптивный механизм, который не требует медикаментозного лечения.