11:54 05.03.2026 (обновлено: 11:55 05.03.2026)
Врач объяснила, почему люди чаще страдают от бессонницы в марте
Врач объяснила, почему люди чаще страдают от бессонницы в марте
Биологические часы организма после зимы перестраиваются, а временные трудности с адаптацией к новым условиям могут проявляться в виде нарушений сна, рассказала... РИА Новости, 05.03.2026
Врач объяснила, почему люди чаще страдают от бессонницы в марте

Молостова: бессонницу в марте вызывает перестройка биологических часов организма

© Фото : Freepik/PvproductionsБессоница
Бессоница - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© Фото : Freepik/Pvproductions
Бессоница. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Биологические часы организма после зимы перестраиваются, а временные трудности с адаптацией к новым условиям могут проявляться в виде нарушений сна, рассказала врач, клинический фармаколог, эксперт компании EGENY Татьяна Молостова.
"Сон человека подчиняется циркадным ритмам, которые синхронизируются со сменой дня и ночи, а также времен года. Когда на сетчатку не воздействует дневной свет, в мозге снижается секреция серотонина - гормона счастья, отвечающего за активность и мотивацию. Одновременно увеличивается выработка мелатонина - гормона сна. После зимы биологические часы организма перестраиваются, а временные трудности с адаптацией к новым условиям могут проявляться в виде нарушений сна", - сказала Молостова в беседе с интернет-порталом "Газета.ru".
