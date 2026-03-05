Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области сбили около 90 украинских беспилотников за сутки - РИА Новости, 05.03.2026
Специальная военная операция на Украине
 
11:52 05.03.2026
В Белгородской области сбили около 90 украинских беспилотников за сутки
В Белгородской области сбили около 90 украинских беспилотников за сутки
Около 90 украинских беспилотников за прошедшие сутки были сбиты и подавлены в небе над Белгородской областью, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 05.03.2026
В Белгородской области сбили около 90 украинских беспилотников за сутки

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 5 мар - РИА Новости. Около 90 украинских беспилотников за прошедшие сутки были сбиты и подавлены в небе над Белгородской областью, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 56 населенных пунктов в 9 округах попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 22 снаряда и зафиксированы атаки 169 БПЛА, из них 91 сбит и подавлен. Пострадали восемь мирных жителей. За отчетный период различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, 10 частных домовладениях, объекте инфраструктуры, двух коммерческих и двух социальных объектах и 26 транспортных средствах.
"В Волоконовском округе… нанесены удары 11 беспилотников, 6 из которых подавлены и сбиты. В районе хутора Григорьевка в результате атаки дрона на автомобиль ранены три человека… В Грайворонском округе… выпущено 17 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и произведены атаки 25 беспилотников, 7 из которых сбиты. В городе Грайворон в результате атаки дрона на автомобиль ранены три человека", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что по Белгородскому округу произведены атаки 25 беспилотников, 16 из которых сбиты и подавлены, ранены двое мужчин, в Борисовском и Валуйском округах совершены атаки 29 беспилотников, 22 из которых подавлены и сбиты. По словам главы области, над Корочанским и Ракитянским округами сбиты два беспилотника, по Краснояружскому и Шебекинскому округам выпущено 5 боеприпасов и совершены атаки 77 беспилотников, 38 из которых подавлены и сбиты.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введён режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьУкраинаГрайворонВячеслав ГладковБезопасность
 
 
