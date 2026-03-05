В Белгородской области сбили около 90 украинских беспилотников за сутки

Он добавил, что по Белгородскому округу произведены атаки 25 беспилотников, 16 из которых сбиты и подавлены, ранены двое мужчин, в Борисовском и Валуйском округах совершены атаки 29 беспилотников, 22 из которых подавлены и сбиты. По словам главы области, над Корочанским и Ракитянским округами сбиты два беспилотника, по Краснояружскому и Шебекинскому округам выпущено 5 боеприпасов и совершены атаки 77 беспилотников, 38 из которых подавлены и сбиты.