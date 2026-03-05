https://ria.ru/20260305/bespilotniki-2078645659.html
Саратовский губернатор рассказал о последствиях атаки дронов ВСУ
Окна нескольких социальных учреждений и жилых домов повреждены в результате атаки БПЛА в Саратовской области, сообщил губернатор Роман Бусаргин. РИА Новости, 05.03.2026
В Саратовской области после атаки БПЛА повреждены окна домов и соцобъектов
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Окна нескольких социальных учреждений и жилых домов повреждены в результате атаки БПЛА в Саратовской области, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
"В результате ночной атаки БПЛА были повреждены окна в нескольких социальных учреждениях и жилых домах", - написал Бусаргин
в своем Telegram-канале
.
Бусаргин добавил, что специалисты работают по каждому объекту, просчитывая необходимые объемы для замены.
В пресс-службе губернатора сообщили, что при атаке пострадали три человека. Пациентов в тяжелом состоянии среди них нет.
Раненым оказывается медицинская помощь. Восстановительные работы начнутся в ближайшее время.
По данным Минобороны, всего за вечер среды и ночь четверга над территорией Саратовской области
сбили 38 БПЛА.
В ответ на атаки ВСУ
на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.