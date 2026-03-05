Рейтинг@Mail.ru
Саратовский губернатор рассказал о последствиях атаки дронов ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:13 05.03.2026 (обновлено: 08:42 05.03.2026)
Саратовский губернатор рассказал о последствиях атаки дронов ВСУ
Окна нескольких социальных учреждений и жилых домов повреждены в результате атаки БПЛА в Саратовской области, сообщил губернатор Роман Бусаргин. РИА Новости, 05.03.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
саратовская область
роман бусаргин
вооруженные силы украины
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
саратовская область
происшествия, саратовская область, роман бусаргин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Саратовская область, Роман Бусаргин, Вооруженные силы Украины
Саратовский губернатор рассказал о последствиях атаки дронов ВСУ

В Саратовской области после атаки БПЛА повреждены окна домов и соцобъектов

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Окна нескольких социальных учреждений и жилых домов повреждены в результате атаки БПЛА в Саратовской области, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
"В результате ночной атаки БПЛА были повреждены окна в нескольких социальных учреждениях и жилых домах", - написал Бусаргин в своем Telegram-канале.
Бусаргин добавил, что специалисты работают по каждому объекту, просчитывая необходимые объемы для замены.
В пресс-службе губернатора сообщили, что при атаке пострадали три человека. Пациентов в тяжелом состоянии среди них нет.
Раненым оказывается медицинская помощь. Восстановительные работы начнутся в ближайшее время.
По данным Минобороны, всего за вечер среды и ночь четверга над территорией Саратовской области сбили 38 БПЛА.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСаратовская областьРоман БусаргинВооруженные силы Украины
 
 
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
