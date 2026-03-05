Саратовский губернатор рассказал о последствиях атаки дронов ВСУ

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Окна нескольких социальных учреждений и жилых домов повреждены в результате атаки БПЛА в Саратовской области, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Бусаргин добавил, что специалисты работают по каждому объекту, просчитывая необходимые объемы для замены.

В пресс-службе губернатора сообщили, что при атаке пострадали три человека. Пациентов в тяжелом состоянии среди них нет.