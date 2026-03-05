https://ria.ru/20260305/belorussiya-2078845780.html
Белоруссия призывает прекратить боевые действия на Ближнем Востоке
Белоруссия призывает прекратить боевые действия на Ближнем Востоке
Белоруссия через свои контакты со сторонами ближневосточного конфликта призывает к прекращению боевых действий и возвращению за стол переговоров, сообщила... РИА Новости, 05.03.2026
Белоруссия призывает прекратить боевые действия на Ближнем Востоке
МИД Белоруссии: Минск через свои контакты на Ближнем Востоке призывает к миру