19:24 05.03.2026
Белоруссия призывает прекратить боевые действия на Ближнем Востоке
Белоруссия призывает прекратить боевые действия на Ближнем Востоке
в мире
белоруссия
ближний восток
оаэ
максим рыженков
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, белоруссия, ближний восток, оаэ, максим рыженков, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Белоруссия, Ближний Восток, ОАЭ, Максим Рыженков, Военная операция США и Израиля против Ирана
Флаг Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 5 мар - РИА Новости. Белоруссия через свои контакты со сторонами ближневосточного конфликта призывает к прекращению боевых действий и возвращению за стол переговоров, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
По ее сообщению, об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков в телефонном разговоре с вице-премьером – министром иностранных дел ОАЭ Абдаллой бен Заедом Аль Нахайяном.
"Максим Рыженков отметил, что Беларусь через свои контакты со сторонами конфликта продвигает необходимость прекращения боевых действий и возвращения за стол переговоров", - говорится в сообщении.
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Минск обеспокоен попытками расширить ближневосточный конфликт на ОАЭ
