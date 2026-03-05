Белоруссия призывает прекратить боевые действия на Ближнем Востоке

МИНСК, 5 мар - РИА Новости. Белоруссия через свои контакты со сторонами ближневосточного конфликта призывает к прекращению боевых действий и возвращению за стол переговоров, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

"Максим Рыженков отметил, что Беларусь через свои контакты со сторонами конфликта продвигает необходимость прекращения боевых действий и возвращения за стол переговоров", - говорится в сообщении.