В Белгороде беспилотник ВСУ атаковал коммерческий объект

БЕЛГОРОД, 5 мар - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал коммерческий объект в Белгороде, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он подчеркнул, что все оперативные службы работают на месте. Информация о других последствиях уточняется, добавил губернатор.