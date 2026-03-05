https://ria.ru/20260305/belgorod-2078762841.html
В Белгороде беспилотник ВСУ атаковал коммерческий объект
Дрон ВСУ атаковал коммерческий объект в Белгороде, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 05.03.2026
В Белгороде беспилотник ВСУ атаковал коммерческий объект
