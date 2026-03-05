Рейтинг@Mail.ru
В Белгороде беспилотник ВСУ атаковал коммерческий объект - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:10 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/belgorod-2078762841.html
В Белгороде беспилотник ВСУ атаковал коммерческий объект
В Белгороде беспилотник ВСУ атаковал коммерческий объект - РИА Новости, 05.03.2026
В Белгороде беспилотник ВСУ атаковал коммерческий объект
Дрон ВСУ атаковал коммерческий объект в Белгороде, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T15:10:00+03:00
2026-03-05T15:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004261247_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_68c552819fa2c4382de5c576a1f15aa6.jpg
https://ria.ru/20260304/gladkov-2078594786.html
белгород
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004261247_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7f503bfb5e618b5a2b94704d006aaafa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгороде беспилотник ВСУ атаковал коммерческий объект

Гладков: ВСУ атаковали коммерческий объект в Белгороде, пострадавших нет

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФрагмент двигателя беспилотника
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Фрагмент двигателя беспилотника. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 5 мар - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал коммерческий объект в Белгороде, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Белгороде коммерческий объект атакован беспилотником ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате детонации в здании повреждены остекление, фасад и крыша", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он подчеркнул, что все оперативные службы работают на месте. Информация о других последствиях уточняется, добавил губернатор.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Гладков рассказал об обстановке в приграничных районах Белгородской области
4 марта, 21:37
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала