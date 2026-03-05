В Белгороде автомобиль врезался в автозаправочную станцию

БЕЛГОРОД, 5 мар - РИА Новости. Водитель автомобиля "ГАЗ", не справившись с управлением, врезался в автозаправочную станцию в Белгороде, он получил травмы, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Белгородской области.