В Белгороде автомобиль врезался в автозаправочную станцию
В Белгороде автомобиль врезался в автозаправочную станцию - РИА Новости, 05.03.2026
В Белгороде автомобиль врезался в автозаправочную станцию
Водитель автомобиля "ГАЗ", не справившись с управлением, врезался в автозаправочную станцию в Белгороде, он получил травмы, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 05.03.2026
В Белгороде автомобиль врезался в автозаправочную станцию
В Белгороде водитель "ГАЗа" не справился с управлением и врезался в АЗС