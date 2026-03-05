Рейтинг@Mail.ru
В Белгороде автомобиль врезался в автозаправочную станцию
14:04 05.03.2026
В Белгороде автомобиль врезался в автозаправочную станцию
В Белгороде автомобиль врезался в автозаправочную станцию
Водитель автомобиля "ГАЗ", не справившись с управлением, врезался в автозаправочную станцию в Белгороде, он получил травмы
2026-03-05T14:04:00+03:00
2026-03-05T14:18:00+03:00
2026
В Белгороде автомобиль врезался в автозаправочную станцию

В Белгороде водитель "ГАЗа" не справился с управлением и врезался в АЗС

БЕЛГОРОД, 5 мар - РИА Новости. Водитель автомобиля "ГАЗ", не справившись с управлением, врезался в автозаправочную станцию в Белгороде, он получил травмы, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Белгородской области.
"По предварительным данным, сегодня около 07.20 мск на улице 5 Августа 62-летний водитель автомобиля "ГАЗ" не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень с последующим наездом на автозаправочную станцию", - сообщили в ведомстве.
Уточняется, что в результате аварии водитель получил телесные повреждения. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
