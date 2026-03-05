ЦБ хочет, чтобы все банки могли предоставлять свои услуги на маркетплейсах

АНОСИНО (Московская обл.), 5 мар - РИА Новости. Банк России хочет, чтобы у всех банков была возможность предоставлять свои финансовые услуги на маркетплейсах, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Мы сейчас с правительством обсуждаем так называемую открытую модель предоставления любых финансовых услуг на маркетплейсах. У всех банков должна быть возможность предложить свои бонусы, свой кешбэк на маркетплейсе. И то же самое касается других финансовых продуктов, например кредитов и рассрочек", - сказала она на ежегодной встрече кредитных организаций с Банком России.