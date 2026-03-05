https://ria.ru/20260305/bank-2078764367.html
ЦБ хочет, чтобы все банки могли предоставлять свои услуги на маркетплейсах
ЦБ хочет, чтобы все банки могли предоставлять свои услуги на маркетплейсах - РИА Новости, 05.03.2026
ЦБ хочет, чтобы все банки могли предоставлять свои услуги на маркетплейсах
Банк России хочет, чтобы у всех банков была возможность предоставлять свои финансовые услуги на маркетплейсах, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T15:14:00+03:00
2026-03-05T15:14:00+03:00
2026-03-05T15:14:00+03:00
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
https://ria.ru/20260305/nabiullina-2078724993.html
2026
Новости
ЦБ хочет, чтобы все банки могли предоставлять свои услуги на маркетплейсах
