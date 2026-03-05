Пропавшего в Бангкоке россиянина нашли в больнице

БАНГКОК, 5 мар – РИА Новости. Пропавший в Бангкоке в середине февраля 25-летний россиянин Александр Марченко обнаружен российскими волонтерами в одной из больниц Бангкока, он чувствует себя хорошо и собирается скоро вернуться на родину, сообщила РИА Новости Светлана Шерстобоева, лидер одной из групп российских волонтеров в Таиланде и администратор русскоязычного паблика в таиландских соцсетях "Паттайя от А до Я", которая участвовала в поисках.

Марченко был в начале февраля уволен из школы в провинции Чиангмай на севере Таиланда , где он работал учителем, приехал в Бангкок , где потерял все, что при нем было, и пришел в консульский отдел посольства России без документов и денег. Дипломаты поселили его в туристический хостел рядом с посольством на время, пока для него готовили свидетельство на возвращение на родину, однако через два дня мужчина исчез.

"Мы распечатали листовки с фотографией Александра и отправились в Бангкок. Побывали во многих местах, расклеивали листовки, спрашивали продавцов в магазинах Seven Eleven, оставляли в полицейских участках. На второй день позвонил полицейский из одного из участков и сказал, что видел человека с фотографии и что он был доставлен в одну из больниц города", - рассказала волонтер.

Прибыв в больницу, волонтеры нашли там Александра в хорошем самочувствии, готовящегося к возвращению в Россию.