Пропавшего в Бангкоке россиянина нашли в больнице - РИА Новости, 05.03.2026
22:30 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/bangkok-2078870137.html
Пропавшего в Бангкоке россиянина нашли в больнице
Пропавший в Бангкоке в середине февраля 25-летний россиянин Александр Марченко обнаружен российскими волонтерами в одной из больниц Бангкока, он чувствует себя...
2026-03-05T22:30:00+03:00
2026-03-05T22:30:00+03:00
бангкок
таиланд
россия
в мире
бангкок
таиланд
россия
Пропавшего в Бангкоке россиянина нашли в больнице

РИА Новости: пропавшего в Бангкоке россиянина Марченко нашли в больнице

БАНГКОК, 5 мар – РИА Новости. Пропавший в Бангкоке в середине февраля 25-летний россиянин Александр Марченко обнаружен российскими волонтерами в одной из больниц Бангкока, он чувствует себя хорошо и собирается скоро вернуться на родину, сообщила РИА Новости Светлана Шерстобоева, лидер одной из групп российских волонтеров в Таиланде и администратор русскоязычного паблика в таиландских соцсетях "Паттайя от А до Я", которая участвовала в поисках.
Марченко был в начале февраля уволен из школы в провинции Чиангмай на севере Таиланда, где он работал учителем, приехал в Бангкок, где потерял все, что при нем было, и пришел в консульский отдел посольства России без документов и денег. Дипломаты поселили его в туристический хостел рядом с посольством на время, пока для него готовили свидетельство на возвращение на родину, однако через два дня мужчина исчез.
Вчера, 07:20
"Мы распечатали листовки с фотографией Александра и отправились в Бангкок. Побывали во многих местах, расклеивали листовки, спрашивали продавцов в магазинах Seven Eleven, оставляли в полицейских участках. На второй день позвонил полицейский из одного из участков и сказал, что видел человека с фотографии и что он был доставлен в одну из больниц города", - рассказала волонтер.
Прибыв в больницу, волонтеры нашли там Александра в хорошем самочувствии, готовящегося к возвращению в Россию.
"Он чувствует себя хорошо, хочет домой. Врачи говорят, что примерно через неделю его могут выписать. Тогда он сможет получить свое свидетельство на возвращение и улететь на родину", - сообщила агентству Шерстобоева.
