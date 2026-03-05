https://ria.ru/20260305/bangkok-2078870137.html
Пропавшего в Бангкоке россиянина нашли в больнице
Пропавшего в Бангкоке россиянина нашли в больнице - РИА Новости, 05.03.2026
Пропавшего в Бангкоке россиянина нашли в больнице
Пропавший в Бангкоке в середине февраля 25-летний россиянин Александр Марченко обнаружен российскими волонтерами в одной из больниц Бангкока, он чувствует себя... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T22:30:00+03:00
2026-03-05T22:30:00+03:00
2026-03-05T22:30:00+03:00
бангкок
таиланд
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931152089_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ec726c2d092d367231dd81849248f5bc.jpg
https://ria.ru/20260305/poiski-2078643065.html
https://ria.ru/20250221/tailand-2000913318.html
бангкок
таиланд
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931152089_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_de6d9ae76f5f7b3c9d70563b39ded452.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бангкок, таиланд, россия, в мире
Бангкок, Таиланд, Россия, В мире
Пропавшего в Бангкоке россиянина нашли в больнице
РИА Новости: пропавшего в Бангкоке россиянина Марченко нашли в больнице
БАНГКОК, 5 мар – РИА Новости. Пропавший в Бангкоке в середине февраля 25-летний россиянин Александр Марченко обнаружен российскими волонтерами в одной из больниц Бангкока, он чувствует себя хорошо и собирается скоро вернуться на родину, сообщила РИА Новости Светлана Шерстобоева, лидер одной из групп российских волонтеров в Таиланде и администратор русскоязычного паблика в таиландских соцсетях "Паттайя от А до Я", которая участвовала в поисках.
Марченко был в начале февраля уволен из школы в провинции Чиангмай на севере Таиланда
, где он работал учителем, приехал в Бангкок
, где потерял все, что при нем было, и пришел в консульский отдел посольства России
без документов и денег. Дипломаты поселили его в туристический хостел рядом с посольством на время, пока для него готовили свидетельство на возвращение на родину, однако через два дня мужчина исчез.
"Мы распечатали листовки с фотографией Александра и отправились в Бангкок. Побывали во многих местах, расклеивали листовки, спрашивали продавцов в магазинах Seven Eleven, оставляли в полицейских участках. На второй день позвонил полицейский из одного из участков и сказал, что видел человека с фотографии и что он был доставлен в одну из больниц города", - рассказала волонтер.
Прибыв в больницу, волонтеры нашли там Александра в хорошем самочувствии, готовящегося к возвращению в Россию.
"Он чувствует себя хорошо, хочет домой. Врачи говорят, что примерно через неделю его могут выписать. Тогда он сможет получить свое свидетельство на возвращение и улететь на родину", - сообщила агентству Шерстобоева.