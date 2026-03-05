Врач рассказал, кому нельзя есть бананы

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Бананы не рекомендуются в питании людей с заболеваниями почек, с сахарным диабетом, с синдромом раздраженного кишечника, а также при варикозном расширении вен и после инфарктов, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

"Несмотря на богатый витаминный состав, бананы имеют ряд строгих противопоказаний. Некоторым категориям людей рекомендуют полностью исключить или значительно ограничить их потребление. Например, людям с заболеваниями почек, потому что бананы - рекордсмены по содержанию калия, который выводится почками. При хронической болезни почек или гиперкалиемии (избытке калия в крови) этот фрукт может усугубить состояние", - рассказал Тяжельников

Врач добавил, что также пациентам с сахарным диабетом нежелательно есть перезрелые желтые бананы с коричневыми пятнами. В таких плодах крахмал полностью превратился в простые сахара, которые вызывают резкий скачок глюкозы в крови.

"Из-за большого количества растворимой клетчатки и сахарных спиртов бананы могут вызывать метеоризм, вздутие живота и повышенное газообразование, поэтому от этого фрукта лучше отказаться людям с синдромом раздраженного кишечника и синдромом избыточного бактериального роста. Осторожность следует соблюдать тем, кто пьет калийсберегающие диуретики (мочегонные) и ингибиторы АПФ (препараты от давления). Сочетание с бананами может привести к гиперкалиемии", - подчеркнул Тяжельников.