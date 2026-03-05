Рейтинг@Mail.ru
Полиция Бали подтвердила гибель похищенного гражданина Украины - РИА Новости, 05.03.2026
15:52 05.03.2026
Полиция Бали подтвердила гибель похищенного гражданина Украины
Полиция Бали подтвердила гибель похищенного гражданина Украины - РИА Новости, 05.03.2026
Полиция Бали подтвердила гибель похищенного гражданина Украины
Индонезийская полиция подтвердила, что обнаруженные на Бали расчлененные человеческие останки принадлежат пропавшему гражданину Украины Игорю Комарову, сообщили РИА Новости, 05.03.2026
в мире
бали
украина
джакарта
владимир зеленский
игорь комаров
интерпол
бали
украина
джакарта
в мире, бали, украина, джакарта, владимир зеленский, игорь комаров, интерпол
В мире, Бали, Украина, Джакарта, Владимир Зеленский, Игорь Комаров, Интерпол
Полиция Бали подтвердила гибель похищенного гражданина Украины

Полиция Бали подтвердила гибель похищенного гражданина Украины Комарова

© Фото : Полиция ГианьяраМесто обнаружения расчлененного тела в районе пляжа Кетевел на индонезийском острове Бали
Место обнаружения расчлененного тела в районе пляжа Кетевел на индонезийском острове Бали - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© Фото : Полиция Гианьяра
Место обнаружения расчлененного тела в районе пляжа Кетевел на индонезийском острове Бали
ДЖАКАРТА, 5 мар - РИА Новости. Индонезийская полиция подтвердила, что обнаруженные на Бали расчлененные человеческие останки принадлежат пропавшему гражданину Украины Игорю Комарову, сообщили правоохранительные органы острова.
По словам представителя полиции Бали Ариасанди, ДНК-экспертиза, проведенная в Национальном центре судебной экспертизы полиции в Джакарте, показала совпадение генетического материала найденных останков с образцами, предоставленными родителями пропавшего.
Место обнаружения расчлененного тела в районе пляжа Кетевел на индонезийском острове Бали - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
На Бали рассказали о подозреваемых в похищении украинца
2 марта, 11:49
"ДНК-профиль из частей тела, которые мы направили на исследование, был сопоставлен с образцами родителей жертвы. Результаты показали совпадение", - заявил Ариасанди журналистам на пресс-конференции.
Части тела были обнаружены местными жителями 26 февраля у пляжа Кетевел в округе Гианьяр. В ходе последующих поисков в устье реки и вдоль побережья были найдены дополнительные фрагменты, включая голову, туловище, руки и ноги.
Из-за сильной степени разложения опознать тело визуально было невозможно, поэтому следователи направили шесть костных образцов на ДНК-анализ. Экспертиза подтвердила, что останки принадлежат 28-летнему гражданину Украины, ранее числившемуся пропавшим.
Шесть иностранных граждан объявлены подозреваемыми по делу о похищении. Полиция Бали направила в Интерпол запрос на выпуск "красных уведомлений" для их международного розыска. По данным правоохранительных органов, четверо из них уже покинули Бали, двое, предположительно, всё еще находятся на территории Индонезии.
Расследование продолжается, полиция устанавливает роль каждого из подозреваемых и мотивы преступления.
Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что двое украинцев были похищены около недели назад на индонезийском острове Бали. По его утверждению, украинцы могли быть связаны с большой сетью мошеннических колл-центров, которые контролировались приближенными Владимира Зеленского. За освобождение одного из похищенных требовали крупный выкуп. По предварительным данным, речь могла идти об украинце Комарове. В соцсетях появилось видео с ним, на кадрах он был сильно избит и просил заплатить выкуп. Судьба второго похищенного, по словам источника, пока не известна. По одной из версий, он сбежал.
Позже полиция Бали заявила о нахождении останков тела с татуировкой, похожей на ту, которая была у Комарова.
Спасательная операция на Бали после наводнения - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
На Бали туристов предупредили о возможном появлении змей после наводнений
25 февраля, 16:33
 
В миреБалиУкраинаДжакартаВладимир ЗеленскийИгорь КомаровИнтерпол
 
 
Заголовок открываемого материала