16:50 05.03.2026
Авиакомпания "Азимут" отменила рейсы в Дубай до 16 марта в связи с закрытием воздушного пространства на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба авиакомпании. РИА Новости, 05.03.2026
Авиакомпания "Азимут" отменила рейсы в Дубай

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 мар - РИА Новости. Авиакомпания "Азимут" отменила рейсы в Дубай до 16 марта в связи с закрытием воздушного пространства на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба авиакомпании.
"По причине закрытия воздушного пространства стран Ближнего Востока и ОАЭ авиакомпания сообщает об отмене рейсов в и из аэропорта Аль-Мактум (Дубай) до 16 марта 2026 года", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-служба, находящиеся в Дубае могут обратиться в авиакомпанию для однократного бесплатного изменения вылета на любую дату в рамках действующего расписания. Для возврата денежных средств необходимо обратиться по месту оформления билета.
Самолет авиакомпании Emirates - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
На Ближнем Востоке отменили более 23 тысяч авиарейсов, пишут СМИ
Вчера, 15:01
 
ДубайБлижний ВостокОАЭВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
