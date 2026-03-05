https://ria.ru/20260305/azimut-2078805247.html
Авиакомпания "Азимут" отменила рейсы в Дубай
Авиакомпания "Азимут" отменила рейсы в Дубай - РИА Новости, 05.03.2026
Авиакомпания "Азимут" отменила рейсы в Дубай
Авиакомпания "Азимут" отменила рейсы в Дубай до 16 марта в связи с закрытием воздушного пространства на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба авиакомпании. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T16:50:00+03:00
2026-03-05T16:50:00+03:00
2026-03-05T16:50:00+03:00
дубай
ближний восток
оаэ
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150735/81/1507358198_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_1bdb890013af6c471f5a5d227a5a0773.jpg
https://ria.ru/20260305/samolet-2078759156.html
дубай
ближний восток
оаэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150735/81/1507358198_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_66e807354c3e89831fb752a7b83db660.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дубай, ближний восток, оаэ, военная операция сша и израиля против ирана
Дубай, Ближний Восток, ОАЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана
Авиакомпания "Азимут" отменила рейсы в Дубай
"Азимут" отменил рейсы в ОАЭ до 16 марта из-за закрытия воздушного пространства