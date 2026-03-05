В Азербайджане возбудили уголовное дело после атаки дрона на инфраструктуру

БАКУ, 5 мар – РИА Новости. По факту атаки иранского беспилотника на гражданскую инфраструктуру в Нахичеванской автономной республике возбуждено уголовное дело, сообщает в четверг пресс-служба генпрокуратуры Азербайджана.

По данным генпрокуратуры, в результате инцидента гражданскому инфраструктурному объекту — административному зданию Нахичеванского международного аэропорта и его деятельности — был причинён значительный ущерб.