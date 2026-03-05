Рейтинг@Mail.ru
В Азербайджане возбудили уголовное дело после атаки дрона на инфраструктуру
15:09 05.03.2026
В Азербайджане возбудили уголовное дело после атаки дрона на инфраструктуру
в мире
азербайджан
нахичевань
иран
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, азербайджан, нахичевань, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Азербайджан, Нахичевань, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
БАКУ, 5 мар – РИА Новости. По факту атаки иранского беспилотника на гражданскую инфраструктуру в Нахичеванской автономной республике возбуждено уголовное дело, сообщает в четверг пресс-служба генпрокуратуры Азербайджана.
"По факту атаки беспилотника на гражданскую инфраструктуру в Нахичевани возбуждено уголовное дело. Пятого марта с территории Исламской Республики Иран с использованием двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), оснащённых дистанционно управляемыми боевыми частями, была осуществлена атака на объекты гражданской инфраструктуры Нахичеванской Автономной Республики Азербайджана. В ходе первоначальных следственных действий установлено, что один из беспилотников упал на здание терминала нахичеванского международного аэропорта, другой — рядом с образовательным учреждением в селе Шекерабад Бабекского района", - говорится в сообщении.
По данным генпрокуратуры, в результате инцидента гражданскому инфраструктурному объекту — административному зданию Нахичеванского международного аэропорта и его деятельности — был причинён значительный ущерб.
Ранее в четверг МИД Азербайджана сообщил, что с территории Ирана по Нахичевани были осуществлены атаки дронов, два человека пострадали.
Взрыв в аэропорту Нахичевани - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Азербайджан потребовал от Ирана прояснить ситуацию с дронами в Нахичевани
Вчера, 14:35
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
