В Азербайджане возбудили уголовное дело после атаки дрона на инфраструктуру

БАКУ, 5 мар – РИА Новости. По факту атаки иранского беспилотника на гражданскую инфраструктуру в Нахичеванской автономной республике возбуждено уголовное дело, сообщает в четверг пресс-служба генпрокуратуры Азербайджана.
"По факту атаки беспилотника на гражданскую инфраструктуру в Нахичевани возбуждено уголовное дело. Пятого марта с территории Исламской Республики Иран с использованием двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), оснащённых дистанционно управляемыми боевыми частями, была осуществлена атака на объекты гражданской инфраструктуры Нахичеванской Автономной Республики Азербайджана. В ходе первоначальных следственных действий установлено, что один из беспилотников упал на здание терминала нахичеванского международного аэропорта, другой — рядом с образовательным учреждением в селе Шекерабад Бабекского района", - говорится в сообщении.
По данным генпрокуратуры, в результате инцидента гражданскому инфраструктурному объекту — административному зданию Нахичеванского международного аэропорта и его деятельности — был причинён значительный ущерб.
Ранее в четверг МИД Азербайджана сообщил, что с территории Ирана по Нахичевани были осуществлены атаки дронов, два человека пострадали.