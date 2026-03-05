https://ria.ru/20260305/avto-2078650702.html
В Приморье временно приостановили регистрацию транспорта и замену прав
В Приморье временно приостановили регистрацию транспорта и замену прав - РИА Новости, 05.03.2026
В Приморье временно приостановили регистрацию транспорта и замену прав
Регистрация транспорта и замена водительских удостоверений в Приморском крае временно приостановлена из-за технического сбоя, информирует региональное УМВД РФ. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T09:00:00+03:00
2026-03-05T09:00:00+03:00
2026-03-05T09:00:00+03:00
приморский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021358638_0:185:3054:1903_1920x0_80_0_0_3a09f5eafd1ed638ea981bf1d9200559.jpg
https://ria.ru/20250225/prava-1769497671.html
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021358638_323:0:3054:2048_1920x0_80_0_0_d3e972c1349ad22db1a42e9942964f8e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приморский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество
Приморский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Общество
В Приморье временно приостановили регистрацию транспорта и замену прав
В Приморье приостановили регистрацию машин и замену прав из-за технического сбоя