05.03.2026
09:00 05.03.2026
В Приморье временно приостановили регистрацию транспорта и замену прав
Регистрация транспорта и замена водительских удостоверений в Приморском крае временно приостановлена из-за технического сбоя, информирует региональное УМВД РФ. РИА Новости, 05.03.2026
ВЛАДИВОСТОК, 5 мар - РИА Новости. Регистрация транспорта и замена водительских удостоверений в Приморском крае временно приостановлена из-за технического сбоя, информирует региональное УМВД РФ.
"В связи с техническим сбоем программного обеспечения в регистрационно-экзаменационных подразделениях Приморского края временно приостановлено оказание государственных услуг по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений", - говорится в сообщении.
Полиция просит граждан с пониманием отнестись к возникшей ситуации и по возможности воздержаться от посещения межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов в ближайшие часы.
О возобновлении услуг в Госавтоинспекции УМВД сообщит дополнительно. Для приема всех обратившихся время работы подразделений будет продлено.
Как получить водительские права: от выбора автошколы до сдачи экзамена
25 февраля 2025, 16:10
 
Приморский крайМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Общество
 
 
