Юрист рассказал, что грозит водителям за грязные фары

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Водителям за грязные фары на автомобилях грозит штраф в 500 рублей, рассказала РИА Новости юрист, член союза юристов-блогеров на базе МГЮА им. Кутафина при АЮР Валентина Бачурина.

Юрист добавила, что при этом характер и степень загрязнения автомобиля не имеет значения, даже если это просто грязь или налипший снег. По ее словам, при остановке машины инспектор в любом случае имеет право наложить санкции.