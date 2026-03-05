Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказал, что грозит водителям за грязные фары
05.03.2026
Юрист рассказал, что грозит водителям за грязные фары
Юрист рассказал, что грозит водителям за грязные фары - РИА Новости, 05.03.2026
Юрист рассказал, что грозит водителям за грязные фары
Водителям за грязные фары на автомобилях грозит штраф в 500 рублей, рассказала РИА Новости юрист, член союза юристов-блогеров на базе МГЮА им. Кутафина при АЮР... РИА Новости, 05.03.2026
РИА Новости
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
Юрист рассказал, что грозит водителям за грязные фары

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Водителям за грязные фары на автомобилях грозит штраф в 500 рублей, рассказала РИА Новости юрист, член союза юристов-блогеров на базе МГЮА им. Кутафина при АЮР Валентина Бачурина.
"С грязными фарами сталкивается любой водитель, особенно проблема актуальна в межсезонье и зимой при обильных снегопадах. Однако по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ нельзя управлять автомобилем, у которого есть неисправности или условия для запрета эксплуатации. Это повлечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей", - рассказала Бачурина.
Юрист добавила, что при этом характер и степень загрязнения автомобиля не имеет значения, даже если это просто грязь или налипший снег. По ее словам, при остановке машины инспектор в любом случае имеет право наложить санкции.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
