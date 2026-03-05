https://ria.ru/20260305/avto-2078637251.html
Юрист рассказал, что грозит водителям за грязные фары
Юрист рассказал, что грозит водителям за грязные фары - РИА Новости, 05.03.2026
Юрист рассказал, что грозит водителям за грязные фары
Водителям за грязные фары на автомобилях грозит штраф в 500 рублей, рассказала РИА Новости юрист, член союза юристов-блогеров на базе МГЮА им. Кутафина при АЮР... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T05:28:00+03:00
2026-03-05T05:28:00+03:00
2026-03-05T05:28:00+03:00
авто
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15815/12/158151267_0:0:512:288_1920x0_80_0_0_bfb123438b5949c0a26db4e6f968c4d8.jpg
https://ria.ru/20260122/mashina-2069462756.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15815/12/158151267_56:0:512:342_1920x0_80_0_0_ff19f47b0608e0be781f422c5af38a2e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, россия, общество
Юрист рассказал, что грозит водителям за грязные фары
РИА Новости: Бачурина рассказала, что за грязные фары грозит штраф в 500 рублей
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Водителям за грязные фары на автомобилях грозит штраф в 500 рублей, рассказала РИА Новости юрист, член союза юристов-блогеров на базе МГЮА им. Кутафина при АЮР Валентина Бачурина.
"С грязными фарами сталкивается любой водитель, особенно проблема актуальна в межсезонье и зимой при обильных снегопадах. Однако по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ
нельзя управлять автомобилем, у которого есть неисправности или условия для запрета эксплуатации. Это повлечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей", - рассказала Бачурина.
Юрист добавила, что при этом характер и степень загрязнения автомобиля не имеет значения, даже если это просто грязь или налипший снег. По ее словам, при остановке машины инспектор в любом случае имеет право наложить санкции.