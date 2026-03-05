Рейтинг@Mail.ru
Более восьми тысяч пассажиров планируют перевезти из ОАЭ и Омана 5 марта - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
13:41 05.03.2026 (обновлено: 13:48 05.03.2026)
https://ria.ru/20260305/aviaperevozki-2078725923.html
Более восьми тысяч пассажиров планируют перевезти из ОАЭ и Омана 5 марта
Более восьми тысяч пассажиров планируют перевезти из ОАЭ и Омана 5 марта - РИА Новости, 05.03.2026
Более восьми тысяч пассажиров планируют перевезти из ОАЭ и Омана 5 марта
Российские и зарубежные авиакомпании планируют перевезти более 8 тысяч пассажиров из ОАЭ и Омана 5 марта, сообщили в Минтрансе РФ. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T13:41:00+03:00
2026-03-05T13:48:00+03:00
туризм
оаэ
оман
сша
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
россия
министерство транспорта рф (минтранс россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692743_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_62ed8e6d1f5273a5c6849cfed112ceb5.jpg
https://ria.ru/20260303/oae-2078012140.html
оаэ
оман
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692743_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_06f2e4b6170ff4ad4fb30e05363cc2d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оаэ, оман, сша, военная операция сша и израиля против ирана, в мире, россия, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Туризм, ОАЭ, Оман, США, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире, Россия, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
Более восьми тысяч пассажиров планируют перевезти из ОАЭ и Омана 5 марта

Авиакомпании планируют перевезти более 8 тыс пассажиров из ОАЭ и Омана 5 марта

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российские и зарубежные авиакомпании планируют перевезти более 8 тысяч пассажиров из ОАЭ и Омана 5 марта, сообщили в Минтрансе РФ.
«

"Более 8 тысяч пассажиров из ОАЭ и Омана планируют перевезти сегодня российские и иностранные авиакомпании. Для этого перевозчики намерены выполнить 37 плановых нерегулярных рейсов - ранее их отменили или перенесли на другую дату из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке". - говорится в сообщении.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
Табло вылетов в московском аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Застрявшие на отдыхе. Как россияне выживают на курортах Ближнего Востока
3 марта, 08:00
 
ТуризмОАЭОманСШАВоенная операция США и Израиля против ИранаВ миреРоссияМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала