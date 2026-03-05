Более восьми тысяч пассажиров планируют перевезти из ОАЭ и Омана 5 марта

«

"Более 8 тысяч пассажиров из ОАЭ и Омана планируют перевезти сегодня российские и иностранные авиакомпании. Для этого перевозчики намерены выполнить 37 плановых нерегулярных рейсов - ранее их отменили или перенесли на другую дату из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке". - говорится в сообщении.