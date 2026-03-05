АТОР направила властям Дубая черный список отелей, выселявших россиян

Рейтинг@Mail.ru
Туризм
 
18:42 05.03.2026 (обновлено: 20:51 05.03.2026)
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила туристическим властям Дубая черный список отелей, выселявших российских туристов в условиях кризиса на Ближнем Востоке, говорится в сообщении ассоциации.
"АТОР направила туристическим властям Дубая черный список отелей, выселявших туристов в условиях кризиса. В Ассоциации туроператоров (АТОР) рассказали о некорректном поведении некоторых отелей в ОАЭ по отношению к российским туристам, оказавшимся в сложной ситуации из-за приостановки авиарейсов", — указано в сообщении.
Туристка рассказала об очереди у входа в международный аэропорт Дубая
Вчера, 18:13
Отмечается, что несмотря на то, что большинство путешественников были размещены в гостиницах, зафиксированы и случаи с выселением туристов, у которых отменили рейсы.
Сейчас ситуация с размещением и отправкой туристов находится под контролем: авиакомпании и туроператоры наладили оперативное информирование пассажиров о вылетах.
Туристка рассказала об отношении к русским туристам в Дубае
Вчера, 16:57
 
ТуризмДубайБлижний ВостокОАЭАссоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
