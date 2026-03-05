Рейтинг@Mail.ru
В МИД Азербайджана прокомментировали атаки иранских дронов - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:08 05.03.2026 (обновлено: 13:15 05.03.2026)
https://ria.ru/20260305/ataki-2078719457.html
В МИД Азербайджана прокомментировали атаки иранских дронов
В МИД Азербайджана прокомментировали атаки иранских дронов - РИА Новости, 05.03.2026
В МИД Азербайджана прокомментировали атаки иранских дронов
Атаки иранских дронов на Нахичеванскую автономную республику в составе Азербайджана способствуют усилению напряжённости в регионе, заявил глава азербайджанского РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T13:08:00+03:00
2026-03-05T13:15:00+03:00
в мире
азербайджан
иран
джейхун байрамов
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078683850_0:185:868:673_1920x0_80_0_0_f2c4422217ca97be73008d358af549de.jpg
https://ria.ru/20260305/moazerbaydzhana-2078705843.html
азербайджан
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078683850_0:185:868:836_1920x0_80_0_0_973d6e652f759ee56dc8bdc04cd94861.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, азербайджан, иран, джейхун байрамов, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Азербайджан, Иран, Джейхун Байрамов, Военная операция США и Израиля против Ирана
В МИД Азербайджана прокомментировали атаки иранских дронов

Глава МИД Азербайджана: атаки дронов Ирана способствуют напряженности в регионе

© Кадр видео из соцсетейДым в аэропорту Нахичевани
Дым в аэропорту Нахичевани - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© Кадр видео из соцсетей
Дым в аэропорту Нахичевани
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАКУ, 5 мар - РИА Новости. Атаки иранских дронов на Нахичеванскую автономную республику в составе Азербайджана способствуют усилению напряжённости в регионе, заявил глава азербайджанского внешнеполитического ведомства Джейхун Байрамов.
В четверг министр иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёр Саидов позвонил Джейхуну Байрамову.
"В ходе телефонного разговора было отмечено, что атаки дронов, совершённые с территории Исламской Республики Иран по территории Нахичеванской Автономной Республики Азербайджана, вызывают обеспокоенность. Байрамов подробно проинформировал собеседника о дроновых атаках. Он заявил, что эта атака, совершённая против территории Азербайджанской Республики, является нарушением норм и принципов международного права и способствуют усилению напряжённости в регионе", - говорится в сообщении.
Взрыв в аэропорту Нахичевани - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Атака Ирана на Нахичевань получит ответ, заявили в МО Азербайджана
Вчера, 12:30
 
В миреАзербайджанИранДжейхун БайрамовВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала