СМИ сообщили о воздушной атаке на западную часть Тегерана
09:21 05.03.2026 (обновлено: 09:22 05.03.2026)
СМИ сообщили о воздушной атаке на западную часть Тегерана
СМИ сообщили о воздушной атаке на западную часть Тегерана - РИА Новости, 05.03.2026
СМИ сообщили о воздушной атаке на западную часть Тегерана
Воздушной атаке подверглись запад Тегерана и северный город-спутник иранской столицы Кередж, сообщает агентство Nour News. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T09:21:00+03:00
2026-03-05T09:22:00+03:00
в мире
тегеран (город)
военная операция сша и израиля против ирана
тегеран (город)
Новости
ru-RU
в мире, тегеран (город), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Тегеран (город), Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ сообщили о воздушной атаке на западную часть Тегерана

Nour News: Запад Тегерана и город Кередж подверглись воздушной атаке

Иранский флаг на месте удара в Тегеране
Иранский флаг на месте удара в Тегеране
© REUTERS / Majid Asgaripour
ТЕГЕРАН, 5 мар - РИА Новости. Воздушной атаке подверглись запад Тегерана и северный город-спутник иранской столицы Кередж, сообщает агентство Nour News.
Подробностей агентство не приводит.
США и Израиль в субботу, 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
У Трампа осталась последняя надежда на победу над Ираном
© 2026 МИА «Россия сегодня»
