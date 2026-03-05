Силы ПВО Саудовской Аравии уничтожили три беспилотника

КАИР, 5 мар – РИА Новости. Три беспилотника перехвачены и уничтожены в провинции Эль-Хардж в Саудовской Аравии, сообщило министерство обороны королевства.

"Три беспилотника были перехвачены и уничтожены на востоке провинции Эль-Хардж", - говорится в заявлении министерства.