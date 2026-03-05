МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль Яровую в ДНР, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Запад" в результате решительных действий освободили населенный пункт Яровая Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
Подразделения группировки войск "Запад" освободили Яровую в ДНР
Кроме того, бойцы разгромили бригады ВСУ в районе Лозового, Яцковки, Рубцов, Соснового, Святогорска и Красного Лимана. Армия также нанесла поражение противнику около Новоегоровки в ЛНР и Дружелюбовки в Харьковской области.
На этом участке фронта украинские Вооруженные силы потеряли в общей сложности свыше 180 боевиков, три ББМ, 17 автомобилей и два артиллерийских орудия.
