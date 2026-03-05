ВС России освободили Яровую в ДНР

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль Яровую в ДНР, сообщило Минобороны.

На этом участке фронта украинские Вооруженные силы потеряли в общей сложности свыше 180 боевиков, три ББМ , 17 автомобилей и два артиллерийских орудия.