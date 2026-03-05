Рейтинг@Mail.ru
Армия Ирана ударила по радару на севере Израиля - РИА Новости, 05.03.2026
14:23 05.03.2026
Армия Ирана ударила по радару на севере Израиля
Армия Ирана ударила по радару на севере Израиля
Армия Ирана нанесла удар БПЛА по радару в деревне Мейрон на севере Израиля, утверждает гостелерадиокомпания Ирана IRIB. РИА Новости, 05.03.2026
в мире, иран, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Армия Ирана ударила по радару на севере Израиля

Армия Ирана нанесла удар по радару в деревне Мейрон на севере Израиля

ТЕГЕРАН, 5 мар - РИА Новости. Армия Ирана нанесла удар БПЛА по радару в деревне Мейрон на севере Израиля, утверждает гостелерадиокомпания Ирана IRIB.
"Армия Исламской Республики Иран сообщила об атаке БПЛА ВВС армии по радару в Мейроне и иным целям сионистского режима", - говорится в сообщении.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
