Армия Ирана ударила по радару на севере Израиля
Армия Ирана нанесла удар БПЛА по радару в деревне Мейрон на севере Израиля, утверждает гостелерадиокомпания Ирана IRIB. РИА Новости, 05.03.2026
Армия Ирана нанесла удар по радару в деревне Мейрон на севере Израиля