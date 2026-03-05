Рейтинг@Mail.ru
В Армении главу канцелярии ААЦ освободили из-под ареста
15:13 05.03.2026 (обновлено: 18:49 05.03.2026)
https://ria.ru/20260305/armeniya-2078763779.html
В Армении главу канцелярии ААЦ освободили из-под ареста
В Армении главу канцелярии ААЦ освободили из-под ареста - РИА Новости, 05.03.2026
В Армении главу канцелярии ААЦ освободили из-под ареста
Глава канцелярии Армянской апостольской церкви архиепископ Аршак Хачатрян освобожден из-под ареста, сообщил его адвокат Арсен Бабаян. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T15:13:00+03:00
2026-03-05T18:49:00+03:00
в мире
армения
ереван
самвел карапетян
гарегин ii
армянская апостольская церковь
армения
ереван
в мире, армения, ереван, самвел карапетян, гарегин ii, армянская апостольская церковь
В мире, Армения, Ереван, Самвел Карапетян, Гарегин II, Армянская апостольская церковь
В Армении главу канцелярии ААЦ освободили из-под ареста

Адвокат Бабаян: главу канцелярии ААЦ Хачатряна освободили из-под ареста

ЕРЕВАН, 5 мар – РИА Новости. Глава канцелярии Армянской апостольской церкви архиепископ Аршак Хачатрян освобожден из-под ареста, сообщил его адвокат Арсен Бабаян.
"Владыка Аршак незамедлительно освобожден из-под ареста решением судьи апелляционного суда А. Никогосяна", - написал адвокат в соцсети Facebook*.
Тер-Петросян рассказал, кто может объединить расколотую в Армении оппозицию
27 февраля, 22:48
27 февраля, 22:48
Суд в Ереване в декабре 2025 года арестовал на два месяца архиепископа Аршака Хачатряна. Он стал четвертым взятым под стражу высшим иерархом ААЦ. Ранее пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян сообщила РИА Новости, что в рамках расследования уголовного дела возбуждено публичное уголовное преследование по статье "Незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору". При этом адвокат архиепископа Арсен Бабаян заявил, что архиепископа обвиняют в том, что он в 2018 году якобы с целью дискредитации поручил подбросить наркотики в рюкзак одного из активистов, участвовавших в акции протеста против католикоса всех армян Гарегина II.
Конфликт властей и церкви сопровождается преследованием священнослужителей. В ААЦ считают их преследование незаконным. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, вложившего много средств в развитие Армении, арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
Конфликт властей Армении и церкви сопровождается преследованием священнослужителей. Сейчас в заключении по различным обвинениям находятся четыре высших иерарха Армянской апостольской церкви. В ААЦ считают их преследование незаконным. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, вложившего много средств в развитие Армении, арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
МИД прокомментировал просьбу Армении о "группе быстрого реагирования" ЕС
4 марта, 14:02
4 марта, 14:02
 
В миреАрменияЕреванСамвел КарапетянГарегин IIАрмянская апостольская церковь
 
 
