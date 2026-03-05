В Армении главу канцелярии ААЦ освободили из-под ареста

ЕРЕВАН, 5 мар – РИА Новости. Глава канцелярии Армянской апостольской церкви архиепископ Аршак Хачатрян освобожден из-под ареста, сообщил его адвокат Арсен Бабаян.
"Владыка Аршак незамедлительно освобожден из-под ареста решением судьи апелляционного суда А. Никогосяна", - написал адвокат в соцсети Facebook*.
Суд в Ереване в декабре 2025 года арестовал на два месяца архиепископа Аршака Хачатряна. Он стал четвертым взятым под стражу высшим иерархом ААЦ. Ранее пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян сообщила РИА Новости, что в рамках расследования уголовного дела возбуждено публичное уголовное преследование по статье "Незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору". При этом адвокат архиепископа Арсен Бабаян заявил, что архиепископа обвиняют в том, что он в 2018 году якобы с целью дискредитации поручил подбросить наркотики в рюкзак одного из активистов, участвовавших в акции протеста против католикоса всех армян Гарегина II.
Конфликт властей и церкви сопровождается преследованием священнослужителей. В ААЦ считают их преследование незаконным. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, вложившего много средств в развитие Армении, арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
