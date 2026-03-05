https://ria.ru/20260305/aravija-2078624208.html
Саудовская Аравия уничтожила три ракеты к юго-востоку от Эр-Рияда
Саудовская Аравия уничтожила три ракеты к юго-востоку от Эр-Рияда - РИА Новости, 05.03.2026
Саудовская Аравия уничтожила три ракеты к юго-востоку от Эр-Рияда
Саудовская Аравия перехватила и уничтожила три ракеты около города Эль-Хардж к юго-востоку от столицы королевства Эр-Рияда, сообщило саудовское министерство... РИА Новости, 05.03.2026
в мире
сша
иран
саудовская аравия
военная операция сша и израиля против ирана
эр-рияд (город)
2026
Саудовская Аравия уничтожила три ракеты к юго-востоку от Эр-Рияда
Силы ПВО Саудовской Аравии уничтожила три ракеты у города Эль-Хардж