Саудовская Аравия уничтожила три ракеты к юго-востоку от Эр-Рияда - РИА Новости, 05.03.2026
02:16 05.03.2026
Саудовская Аравия уничтожила три ракеты к юго-востоку от Эр-Рияда
Саудовская Аравия уничтожила три ракеты к юго-востоку от Эр-Рияда
в мире
сша
иран
саудовская аравия
военная операция сша и израиля против ирана
эр-рияд (город)
2026
Силы ПВО Саудовской Аравии уничтожила три ракеты у города Эль-Хардж

Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
© AP Photo / Amr Nabil
Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Архивное фото
КАИР, 5 мар – РИА Новости. Саудовская Аравия перехватила и уничтожила три ракеты около города Эль-Хардж к юго-востоку от столицы королевства Эр-Рияда, сообщило саудовское министерство обороны.
"Три крылатые ракеты перехвачены и уничтожены за пределами города Эль-Хардж", - заявило министерство.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Поврежденные дронами нефтяные объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
НПЗ Aramco в Саудовской Аравии снова попал под удар, пишут СМИ
4 марта, 12:54
 
