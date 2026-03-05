https://ria.ru/20260305/arakchi-2078873364.html
Любой кто начнет конфликт с Ираном, погрязнет в болоте войны, заявили в МИД
Каждый, кто захочет продолжить конфликт с Ираном, "погрязнет в болоте войны", заявил в четверг глава МИД Ирана Аббас Аракчи. РИА Новости, 05.03.2026
