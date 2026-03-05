Рейтинг@Mail.ru
Любой кто начнет конфликт с Ираном, погрязнет в болоте войны, заявили в МИД
22:55 05.03.2026
Любой кто начнет конфликт с Ираном, погрязнет в болоте войны, заявили в МИД
Каждый, кто захочет продолжить конфликт с Ираном, "погрязнет в болоте войны", заявил в четверг глава МИД Ирана Аббас Аракчи. РИА Новости, 05.03.2026
Новости
Любой кто начнет конфликт с Ираном, погрязнет в болоте войны, заявили в МИД

ТЕГЕРАН, 5 мар – РИА Новости. Каждый, кто захочет продолжить конфликт с Ираном, "погрязнет в болоте войны", заявил в четверг глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
"Мощные вооруженные силы Ирана, которые давно готовились к этой войне, покажут, что любой, кто захочет продолжить ее – погрязнет в болоте", - написал Аракчи на своей странице в социальной сети X.
Авианосная ударная группа ВМС США - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
США тратили 37 миллионов долларов в час в первые дни операции против Ирана
Вчера, 22:50
 
