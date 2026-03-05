Рейтинг@Mail.ru
Изначальный план США в Иране провалился, и дальше будет хуже, заявил Аракчи
20:27 05.03.2026 (обновлено: 20:37 05.03.2026)
https://ria.ru/20260305/arakchi-2078856228.html
Изначальный план США в Иране провалился, и дальше будет хуже, заявил Аракчи
План А президента США Дональда Трампа по быстрой победе над Ираном провалился, план Б станет еще большим провалом, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. РИА Новости, 05.03.2026
в мире
иран
сша
аббас аракчи
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, иран, сша, аббас аракчи, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
Изначальный план США в Иране провалился, и дальше будет хуже, заявил Аракчи

© REUTERS / Pierre AlbouyГлава МИД Ирана Аббас Аракчи
© REUTERS / Pierre Albouy
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. План А президента США Дональда Трампа по быстрой победе над Ираном провалился, план Б станет еще большим провалом, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
"План А по чистой и быстрой военной победе провалился, господин президент. Ваш план Б станет еще большим провалом. Правда такова: шанс на уникальную сделку сгорел после того, как кабала движения "Америка — в последнюю очередь" скрыла "значительный прогресс", достигнутый нами на переговорах", — написал Аракчи на странице в соцсети X.
По словам Аракчи, "Израиль превыше всего" всегда означает: "Америка — в последнюю очередь".
 
