Изначальный план США в Иране провалился, и дальше будет хуже, заявил Аракчи
План А президента США Дональда Трампа по быстрой победе над Ираном провалился, план Б станет еще большим провалом, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T20:27:00+03:00
в мире
иран
сша
аббас аракчи
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
