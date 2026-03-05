Рейтинг@Mail.ru
05.03.2026
Компания Anthropic возобновила переговоры с Пентагоном, пишут СМИ
06:12 05.03.2026
Компания Anthropic возобновила переговоры с Пентагоном, пишут СМИ
Глава компании-разработчика ИИ Anthropic Дарио Амодей предпринимает последнюю попытку договориться с Пентагоном, чтобы предотвратить исключение компании из... РИА Новости, 05.03.2026
Компания Anthropic возобновила переговоры с Пентагоном, пишут СМИ

Американский флаг на здании Министерства обороны США в годовщину терактов 11 сентября, Вашингтон
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США в годовщину терактов 11 сентября, Вашингтон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА Новости. Глава компании-разработчика ИИ Anthropic Дарио Амодей предпринимает последнюю попытку договориться с Пентагоном, чтобы предотвратить исключение компании из цепочки военных поставок после срыва предыдущих переговоров, сообщает газета Financial Times.
"По словам нескольких источников, знакомых с ситуацией, Амодей провел переговоры с Эмилем Майклом, заместителем министра обороны по исследованиям и технике, в попытке уладить детали контракта, регулирующего доступ Пентагона к моделям искусственного интеллекта Anthropic", - передает издание.
Ранее Пентагон потребовал от компании Anthropic предоставить военным неограниченный доступ к ее технологии ИИ Claude для применения в военных операциях, пригрозив лишением контрактов и срывом цепочек поставок в случае отказа.
Конфликт вокруг доступа к ИИ связан с позицией Anthropic: руководство компании отказывается предоставить Пентагону полный доступ к своим технологиям, утверждая, что пока рано полагаться на них при создании автономных видов вооружений. Также в Anthropic считают, что применение ее технологий для внутренней слежки пока не имеет юридической базы.
