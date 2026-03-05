https://ria.ru/20260305/amerika-2078766774.html
США не делились с Британией подробностями ударов по Ирану, пишут СМИ
США не делились с Британией подробностями ударов по Ирану, пишут СМИ - РИА Новости, 05.03.2026
США не делились с Британией подробностями ударов по Ирану, пишут СМИ
США заранее не делились с Великобританией никакими подробностями планируемых ударов по Ирану, сообщает газета Guardian со ссылкой на источники. РИА Новости, 05.03.2026
США не делились с Британией подробностями ударов по Ирану, пишут СМИ
