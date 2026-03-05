Рейтинг@Mail.ru
США не делились с Британией подробностями ударов по Ирану, пишут СМИ - РИА Новости, 05.03.2026
15:20 05.03.2026
США не делились с Британией подробностями ударов по Ирану, пишут СМИ
США не делились с Британией подробностями ударов по Ирану, пишут СМИ - РИА Новости, 05.03.2026
США не делились с Британией подробностями ударов по Ирану, пишут СМИ
США заранее не делились с Великобританией никакими подробностями планируемых ударов по Ирану, сообщает газета Guardian со ссылкой на источники. РИА Новости, 05.03.2026
в мире
сша
великобритания
иран
кир стармер
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, сша, великобритания, иран, кир стармер, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Великобритания, Иран, Кир Стармер, Военная операция США и Израиля против Ирана
США не делились с Британией подробностями ударов по Ирану, пишут СМИ

Guardian: США заранее не делились с Британией подробностями ударов по Ирану

Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 5 мар - РИА Новости. США заранее не делились с Великобританией никакими подробностями планируемых ударов по Ирану, сообщает газета Guardian со ссылкой на источники.
"США не делились с Великобританией точными оперативными данными или сроками нанесения совместных с Израилем ударов по Ирану", - говорится в сообщении.
Британские военнослужащие
Британия не исключила присоединения к ударам по Ирану, пишут СМИ
4 марта, 18:14
Как отмечается, такое решение было принято после того, как Лондон изначально не дал США разрешение на использование британских военных баз для проведения операции. О том, что США могут использовать британские базы, в итоге было объявлено только после начала ударов.
По информации правительственного источника, Великобритания знала только о том, что удары вскоре начнутся, но не знала, когда именно.
Во вторник президент США Дональд Трап заявил, что "не в восторге" от Великобритании в вопросе военного сотрудничества. Он заявил, что Лондон "слишком долго" не выдавал разрешение на использование своих баз.
Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что британские войска не участвуют в ударах США по Ирану, однако предоставили американцам свои базы, делятся разведданными и участвуют в оборонительных действиях.
Флаг Великобритании
Британский МИД вызвал посла Ирана на фоне эскалации на Ближнем Востоке
4 марта, 20:19
 
