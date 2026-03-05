https://ria.ru/20260305/amerika-2078667231.html
США обсуждают использование украинских дронов против Ирана, пишут СМИ
США и еще как минимум одна страна Персидского залива ведут переговоры о закупке украинских дронов-перехватчиков для использования в операции "Эпическая ярость"... РИА Новости, 05.03.2026
США обсуждают использование украинских дронов против Ирана, пишут СМИ
FT: США обсуждают использование украинских дронов-перехватчиков против Ирана