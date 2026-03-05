Рейтинг@Mail.ru
США обсуждают использование украинских дронов против Ирана, пишут СМИ
10:20 05.03.2026
США обсуждают использование украинских дронов против Ирана, пишут СМИ
США и еще как минимум одна страна Персидского залива ведут переговоры о закупке украинских дронов-перехватчиков для использования в операции "Эпическая ярость"... РИА Новости, 05.03.2026
иран, сша, персидский залив, владимир зеленский, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, военная операция сша и израиля против ирана
Иран, США, Персидский залив, Владимир Зеленский, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, Военная операция США и Израиля против Ирана
США обсуждают использование украинских дронов против Ирана, пишут СМИ

FT: США обсуждают использование украинских дронов-перехватчиков против Ирана

ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. США и еще как минимум одна страна Персидского залива ведут переговоры о закупке украинских дронов-перехватчиков для использования в операции "Эпическая ярость" против Ирана, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
Во вторник Владимир Зеленский уже предлагал странам Ближнего Востока некие украинские перехватчики дронов, с помощью которых ВСУ не в состоянии даже надежно защитить объекты в Киеве. При этом взамен он выпрашивал ракеты Patriot и требовал содействия в достижении перемирия на Украине.
Дым на месте авиаудара по центру обслуживания пятого флота США в Манаме, Бахрейн - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
США не были готовы к масштабному конфликту с Ираном, пишут СМИ
Вчера, 09:14
"Пентагон и по меньшей мере одно правительство стран Персидского залива ведут переговоры о покупке дронов-перехватчиков украинского производства для отражения атак иранских беспилотников", - пишет газета со ссылкой на представителей украинской промышленности.
При этом один чиновник в Киеве назвал переговоры с Пентагоном "чувствительной" темой.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Главный проигравший от войны с Ираном найден в США. И это не Трамп
Вчера, 08:00
 
ИранСШАПерсидский заливВладимир ЗеленскийМинистерство обороны СШАВооруженные силы УкраиныВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
