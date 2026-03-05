Рейтинг@Mail.ru
09:14 05.03.2026
США не были готовы к масштабному конфликту с Ираном, пишут СМИ
в мире
сша
иран
ближний восток
дональд трамп
министерство обороны сша
politico
государственный департамент сша
сша
иран
ближний восток
военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Ближний Восток, Дональд Трамп, Министерство обороны США, Politico, Государственный департамент США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Дым на месте авиаудара по центру обслуживания пятого флота США в Манаме, Бахрейн
Дым на месте авиаудара по центру обслуживания пятого флота США в Манаме, Бахрейн. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Попытки США спешно увеличить ресурсы для эвакуации американцев из стран Ближнего Востока, а также усилия по увеличению численности военных, занимающихся сбором разведданных, свидетельствуют о том, что администрация президента США Дональда Трампа не была полностью готова к более масштабному конфликту с Ираном, пишет газета Politico.
"Госдеп увеличивает ресурсы для эвакуации американцев... а Пентагон спешит с увеличением численности американских военных, занимающихся сбором разведывательной информации для операций - это последние свидетельства того, что администрация Трампа не была полностью готова к более масштабной войне, с которой она сейчас столкнулась", - говорится в статье.
Как отмечает издание, тот факт, что США начали привлекать дополнительных сотрудников разведки, может быть признаком того, что Пентагон уже выделяет средства на операции, которые могут затянуться надолго.
"Спешка с привлечением людей и ресурсов для поддержки усилий, которые часто организуются задолго до самих военных действий США, подчеркивает, что команда Трампа не в полной мере предвидела масштабные последствия войны", - добавляет газета.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В миреСШАИранБлижний ВостокДональд ТрампМинистерство обороны СШАPoliticoГосударственный департамент СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
