США не были готовы к масштабному конфликту с Ираном, пишут СМИ

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Попытки США спешно увеличить ресурсы для эвакуации американцев из стран Ближнего Востока, а также усилия по увеличению численности военных, занимающихся сбором разведданных, свидетельствуют о том, что администрация президента США Дональда Трампа не была полностью готова к более масштабному конфликту с Ираном, пишет газета Politico.