США могут вести операцию против Ирана в течение ста дней, пишут СМИ - РИА Новости, 05.03.2026
08:28 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/amerika-2078647902.html
США могут вести операцию против Ирана в течение ста дней, пишут СМИ
США могут вести операцию против Ирана в течение ста дней, пишут СМИ - РИА Новости, 05.03.2026
США могут вести операцию против Ирана в течение ста дней, пишут СМИ
США рассматривают проведение операции против Ирана как минимум в течение 100 дней, также она, вероятно, может затянуться до сентября включительно, сообщает... РИА Новости, 05.03.2026
в мире
иран
сша
флорида
пит хегсет
дональд трамп
министерство обороны сша
politico
иран
сша
флорида
США могут вести операцию против Ирана в течение ста дней, пишут СМИ

Politico: США могут вести операцию против Ирана как минимум в течение 100 дней

CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The PentagonЗдание Пентагона в штате Виргиния в США
Здание Пентагона в штате Виргиния в США - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The Pentagon
Здание Пентагона в штате Виргиния в США. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. США рассматривают проведение операции против Ирана как минимум в течение 100 дней, также она, вероятно, может затянуться до сентября включительно, сообщает газета Politico со ссылкой на внутренний документ Пентагона.
Глава Пентагона Пит Хегсет в среду в очередной раз пересмотрел график военной операции против Ирана и допустил ее продление до восьми недель вместо ранее заявленных 4-5 недель. Ранее президент США Дональд Трамп называл сроки в четыре-пять недель для завершения атак на Иран в случае необходимости.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Главный проигравший от войны с Ираном найден в США. И это не Трамп
Вчера, 08:00
"Центральное командование США просит Пентагон направить больше офицеров военной разведки в свою штаб-квартиру в Тампе во Флориде для поддержки операций против Ирана в течение как минимум 100 дней, но, вероятно, до сентября включительно", - пишет издание, ссылаясь на попавшее в ее распоряжение уведомление.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Парк Корпуса стражей исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
"Большие потери". В США сообщили о новых болезненных ударах Ирана
Вчера, 03:24
 
В миреИранСШАФлоридаПит ХегсетДональд ТрампМинистерство обороны СШАPoliticoВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
