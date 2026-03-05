США могут вести операцию против Ирана в течение ста дней, пишут СМИ

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. США рассматривают проведение операции против Ирана как минимум в течение 100 дней, также она, вероятно, может затянуться до сентября включительно, сообщает газета Politico со ссылкой на внутренний документ Пентагона.
Глава Пентагона Пит Хегсет в среду в очередной раз пересмотрел график военной операции против Ирана и допустил ее продление до восьми недель вместо ранее заявленных 4-5 недель. Ранее президент США Дональд Трамп называл сроки в четыре-пять недель для завершения атак на Иран в случае необходимости.
"Центральное командование США просит Пентагон направить больше офицеров военной разведки в свою штаб-квартиру в Тампе во Флориде для поддержки операций против Ирана в течение как минимум 100 дней, но, вероятно, до сентября включительно", - пишет издание, ссылаясь на попавшее в ее распоряжение уведомление.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.