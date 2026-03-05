https://ria.ru/20260305/aliev-2078776752.html
Территория Азербайджана не будет использована против соседей, заявил Алиев
Иранской стороне неоднократно заявлялось, что территория Азербайджана не будет использована против какого-либо соседнего государства, заявил азербайджанский... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T15:43:00+03:00
2026-03-05T15:43:00+03:00
2026-03-05T17:20:00+03:00
в мире
азербайджан
иран
нахичевань
ильхам алиев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078803151_0:0:1298:731_1920x0_80_0_0_834752b6110e732abd1439a8a5556b9e.jpg
https://ria.ru/20260305/aliev-2078768876.html
азербайджан
иран
нахичевань
В мире, Азербайджан, Иран, Нахичевань, Ильхам Алиев
Алиев: Иран знает, что земля Азербайджана не будет использована против соседей