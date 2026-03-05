Рейтинг@Mail.ru
Алиев назвал атаку дронов на Нахичевань отвратительным терактом - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:34 05.03.2026 (обновлено: 16:51 05.03.2026)
https://ria.ru/20260305/aliev-2078772138.html
Алиев назвал атаку дронов на Нахичевань отвратительным терактом
Алиев назвал атаку дронов на Нахичевань отвратительным терактом - РИА Новости, 05.03.2026
Алиев назвал атаку дронов на Нахичевань отвратительным терактом
Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал атаку иранских дронов на Нахичевань "отвратительным терактом" и заявил, что совершившие его должны быть привлечены к... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T15:34:00+03:00
2026-03-05T16:51:00+03:00
в мире
азербайджан
иран
ильхам алиев
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078803172_0:139:1340:893_1920x0_80_0_0_9cdf60b31f9954b39c7ebdc89a6a4e23.jpg
https://ria.ru/20260305/aliev-2078768320.html
азербайджан
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078803172_149:0:1340:893_1920x0_80_0_0_52b3c808a63fa87e3349c8c9dd75e7f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, азербайджан, иран, ильхам алиев, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Азербайджан, Иран, Ильхам Алиев, Военная операция США и Израиля против Ирана
Алиев назвал атаку дронов на Нахичевань отвратительным терактом

Алиев назвал атаку иранских дронов на Нахичевань отвратительным терактом

© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана | Перейти в медиабанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев проводит заседание Совета безопасности страны в связи с атакой БПЛА на Нахичевань
Президент Азербайджана Ильхам Алиев проводит заседание Совета безопасности страны в связи с атакой БПЛА на Нахичевань - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана
Перейти в медиабанк
Президент Азербайджана Ильхам Алиев проводит заседание Совета безопасности страны в связи с атакой БПЛА на Нахичевань
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАКУ, 5 мар - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал атаку иранских дронов на Нахичевань "отвратительным терактом" и заявил, что совершившие его должны быть привлечены к ответственности.
"Азербайджанское государство решительно осуждает этот отвратительный террористический акт, те, кто его совершил, должны быть немедленно привлечены к ответственности", - заявил Алиев, выступая на заседании совета безопасности Азербайджана.
Ранее в четверг МИД Азербайджана сообщил, что с территории Ирана по Нахичеванской автономной республике были осуществлены атаки дронов, четыре человека пострадали.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев проводит заседание Совета безопасности страны в связи с атакой БПЛА на Нахичевань - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Алиев призвал Иран извиниться перед Азербайджаном после инцидента с дронами
Вчера, 15:25
 
В миреАзербайджанИранИльхам АлиевВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала