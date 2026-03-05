https://ria.ru/20260305/aliev-2078772138.html
Алиев назвал атаку дронов на Нахичевань отвратительным терактом
Алиев назвал атаку дронов на Нахичевань отвратительным терактом - РИА Новости, 05.03.2026
Алиев назвал атаку дронов на Нахичевань отвратительным терактом
Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал атаку иранских дронов на Нахичевань "отвратительным терактом" и заявил, что совершившие его должны быть привлечены к... РИА Новости, 05.03.2026
в мире
азербайджан
иран
ильхам алиев
военная операция сша и израиля против ирана
азербайджан
иран
РИА Новости
2026
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
Алиев назвал атаку дронов на Нахичевань отвратительным терактом
