Алиев поручил армии Азербайджана принять ответные меры после атаки Ирана
15:27 05.03.2026 (обновлено: 16:50 05.03.2026)
Алиев поручил армии Азербайджана принять ответные меры после атаки Ирана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вооруженным силам республики поручено осуществить ответные меры после атаки Ирана по территории Нахичевани. РИА Новости, 05.03.2026
в мире
азербайджан
иран
нахичевань
ильхам алиев
военная операция сша и израиля против ирана
азербайджан
иран
нахичевань
в мире, азербайджан, иран, нахичевань, ильхам алиев, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Азербайджан, Иран, Нахичевань, Ильхам Алиев, Военная операция США и Израиля против Ирана
Алиев поручил армии Азербайджана принять ответные меры после атаки Ирана

Алиев: армии Азербайджана поручено принять ответные меры после атаки Ирана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев проводит заседание Совета безопасности страны в связи с атакой БПЛА на Нахичевань
БАКУ, 5 мар – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вооруженным силам республики поручено осуществить ответные меры после атаки Ирана по территории Нахичевани.
"Мы не смиримся с этим безосновательным террористическим актом, агрессией, совершенными против Азербайджана. Нашим вооруженным силам поручено подготовить и осуществить ответные меры", - сказал Алиев на заседании совбеза республики.
Алиев призвал Иран извиниться перед Азербайджаном после инцидента с дронами
Вчера, 15:25
Алиев призвал Иран извиниться перед Азербайджаном после инцидента с дронами
Вчера, 15:25
По его словам, это уже не первый раз, когда Иран "осуществляет террористические акты против Азербайджана и азербайджанцев".
Ранее в четверг МИД Азербайджана сообщил, что с территории Ирана по Нахичеванской автономной республике были осуществлены атаки дронов, пострадали четыре человека.
Иран отверг обвинения в запуске беспилотников в сторону Азербайджана
Вчера, 14:37
Иран отверг обвинения в запуске беспилотников в сторону Азербайджана
Вчера, 14:37
 
В мире, Азербайджан, Иран, Нахичевань, Ильхам Алиев, Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
