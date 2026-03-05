https://ria.ru/20260305/aliev-2078768876.html
Алиев поручил армии Азербайджана принять ответные меры после атаки Ирана
Алиев поручил армии Азербайджана принять ответные меры после атаки Ирана - РИА Новости, 05.03.2026
Алиев поручил армии Азербайджана принять ответные меры после атаки Ирана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вооруженным силам республики поручено осуществить ответные меры после атаки Ирана по территории Нахичевани. РИА Новости, 05.03.2026
