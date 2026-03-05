Рейтинг@Mail.ru
Алиев призвал Иран извиниться перед Азербайджаном после инцидента с дронами - РИА Новости, 05.03.2026
15:25 05.03.2026 (обновлено: 16:50 05.03.2026)
Алиев призвал Иран извиниться перед Азербайджаном после инцидента с дронами
Алиев призвал Иран извиниться перед Азербайджаном после инцидента с дронами
Алиев призвал Иран извиниться перед Азербайджаном после инцидента с дронами

Алиев призвал Тегеран извиниться перед Баку после инцидента с БПЛА в Нахичевани

© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана | Перейти в медиабанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев проводит заседание Совета безопасности страны в связи с атакой БПЛА на Нахичевань
Президент Азербайджана Ильхам Алиев проводит заседание Совета безопасности страны в связи с атакой БПЛА на Нахичевань
БАКУ, 5 мар - РИА Новости. Официальные лица Ирана должны дать разъяснения, принести извинения азербайджанской стороне после инцидента с дронами, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Официальные лица Ирана должны дать разъяснения, принести извинения азербайджанской стороне, совершившие этот террористический акт должны быть привлечены к уголовной ответственности", - заявил Алиев, выступая на заседании совета безопасности Азербайджана.
В четверг МИД Азербайджана сообщил, что с территории Ирана по Нахичеванской автономной республике были осуществлены атаки дронов, четыре человека пострадали.
Иран обвинил Израиль в запуске беспилотников в Азербайджан
В миреИранАзербайджанИльхам Алиев
 
 
