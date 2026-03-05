https://ria.ru/20260305/aeroport-2078692601.html
В аэропорту Нахичевани вспыхнул сильный пожар после падения БПЛА
В аэропорту Нахичевани вспыхнул сильный пожар после падения БПЛА - РИА Новости, 05.03.2026
В аэропорту Нахичевани вспыхнул сильный пожар после падения БПЛА
В аэропорту Нахичеванской автономной республики в Азербайджане вспыхнул сильный пожар после падения БПЛА, сообщает местный сайт Axar.az. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T11:47:00+03:00
2026-03-05T11:47:00+03:00
2026-03-05T11:50:00+03:00
