Адвокаты оспорят приговор Муминджанову за взятку

ВОРОНЕЖ, 5 мар - РИА Новости. Адвокаты будут оспаривать приговор Воронежского гарнизонного военного суда, вынесенный заместителю командующего ЛенВО Муминджанову за получение взятки в размере 17 миллионов 950 тысяч рублей, передаёт корреспондент из зала суда.

В четверг Воронежский гарнизонный военный суд приговорил Муминджанова к лишению свободы на 10 лет в колонии строгого режима и штрафу в размере однократной суммы взятки - 17 миллионов 950 тысяч рублей. Также заместителя командующего ЛенВО лишили звания генерал-майор.

"Конечно", - сказал РИА Новости адвокат Сергей Бородин , отвечая на вопрос, будет ли защита Муминджанова подавать апелляцию на приговор.

По словам Бородина, вышестоящая инстанция внимательнее отнесется к доказательствам защиты. Он также добавил, что защита удовлетворена тем, что обвинение в конце судебного следствия "признало неправильность квалификации нескольких эпизодов, подтвердив лживость показаний основного свидетеля".