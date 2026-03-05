https://ria.ru/20260305/advokaty-2078766328.html
Адвокаты оспорят приговор Муминджанову за взятку
ВОРОНЕЖ, 5 мар - РИА Новости. Адвокаты будут оспаривать приговор Воронежского гарнизонного военного суда, вынесенный заместителю командующего ЛенВО Муминджанову за получение взятки в размере 17 миллионов 950 тысяч рублей, передаёт корреспондент из зала суда.
В четверг Воронежский гарнизонный военный суд приговорил Муминджанова к лишению свободы на 10 лет в колонии строгого режима и штрафу в размере однократной суммы взятки - 17 миллионов 950 тысяч рублей. Также заместителя командующего ЛенВО лишили звания генерал-майор.
"Конечно", - сказал РИА Новости адвокат Сергей Бородин
, отвечая на вопрос, будет ли защита Муминджанова подавать апелляцию на приговор.
По словам Бородина, вышестоящая инстанция внимательнее отнесется к доказательствам защиты. Он также добавил, что защита удовлетворена тем, что обвинение в конце судебного следствия "признало неправильность квалификации нескольких эпизодов, подтвердив лживость показаний основного свидетеля".
По данным следствия, в 2017-2023 годах Муминджанов, был руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, отвечал за обеспечение ВС РФ вещевым имуществом. В этот период Минобороны при выполнении ГОЗ были заключены госконтракты с организациями на поставку обмундирования на сумму более 1,5 миллиардов рублей. За содействие в заключении контрактов с определенными фирмами генерал, как полагало следствие, получил взятку на сумму более 18 миллионов рублей.