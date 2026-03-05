https://ria.ru/20260305/abu-dabi-2078727169.html
Шесть человек пострадали при падении обломков БПЛА в Абу-Даби
Шесть человек пострадали при падении обломков БПЛА в Абу-Даби - РИА Новости, 05.03.2026
Шесть человек пострадали при падении обломков БПЛА в Абу-Даби
Шесть граждан Пакистана и Непала пострадали в результате падения обломков беспилотников из Ирана на промышленную зону в столице ОАЭ Абу-Даби, сообщил медиаофис... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T13:46:00+03:00
2026-03-05T13:46:00+03:00
2026-03-05T13:46:00+03:00
в мире
иран
пакистан
непал
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072428556_0:247:3122:2003_1920x0_80_0_0_b93ed3ec9714936aea4e2e55ef46d850.jpg
https://ria.ru/20260305/oae-2078721895.html
иран
пакистан
непал
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072428556_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_5960913cf70f6f743b914019f63db336.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, пакистан, непал, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Пакистан, Непал, Военная операция США и Израиля против Ирана
Шесть человек пострадали при падении обломков БПЛА в Абу-Даби
Шесть граждан Пакистана и Непала пострадали при падении обломков БПЛА в Абу-Даби