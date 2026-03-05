Адвокат рассказала, в каких случаях могут отключить номер телефона

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Телефонный номер могут отключить и передать другому абоненту, если по нему нет активности или сохраняется отрицательный баланс в течение 90 дней, рассказала адвокат Яна Ковалевская.

"Возвращаясь к вопросу утраты номера: молчание либо отрицательный баланс в течение 90 дней дают оператору право расторгнуть договор на предоставление услуг связи по данному номеру. При этом считается, что договор прекращен по инициативе самого абонента. В редких случаях срок составляет 180 дней, но, как правило, это именно 90", - сказала она в беседе с информационным порталом РИАМО

Она добавила, что после утраты номера оператор в течение двух месяцев обычно не заключает договор с новым абонентом на этот номер.

"Поэтому, если номер заблокирован, необходимо связаться с колл-центром или обратиться непосредственно в офис оператора связи и попытаться его восстановить. Если номер утрачен и человек понес убытки, возникает вопрос о компенсации. Если договор прекращен по инициативе абонента, компенсация не предусмотрена", - рассказала эксперт.